Nghiệm thu tài liệu “Yến sào Khánh Hòa, 700 năm xây dựng, trao truyền và phát triển”

Hội đồng nghiệm thu gồm 9 thành viên là các giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành văn hóa, lịch sử, các nhà khoa học, giảng viên đại học trên cả nước, cán bộ quản lý nhà nước, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, nghệ nhân yến sào cùng các cựu cán bộ, lãnh đạo công ty.

Hội đồng do PGS.TS Hà Minh Hồng, nguyên Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Sử học TPHCM, làm Chủ tịch.

Tài liệu được Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức nghiên cứu, biên soạn nhằm lưu giữ một cách hệ thống những giá trị đặc sắc, tri thức phi vật thể và bản sắc văn hóa của nghề cho các thế hệ mai sau.

Ông Lê Hữu Hoàng, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu ý kiến

Tài liệu được xây dựng với cấu trúc gồm hai phần, trong đó phần nội dung chính chia thành 5 chương, tái hiện có hệ thống quá trình hình thành, gìn giữ, trao truyền và phát triển của nghề yến sào – một ngành nghề đặc thù gắn bó mật thiết với biển đảo, với đời sống kinh tế, văn hóa và thực tiễn của vùng đất Khánh Hòa.

Bà Lê Vinh Liên Trang- Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Khánh Hòa phát biểu

Tại buổi làm việc, hội đồng nghe Ban Biên soạn báo cáo kết quả nghiên cứu. Các ý kiến nhận xét đều thống nhất đánh giá cao chất lượng khoa học và ý nghĩa thực tiễn của công trình. Tài liệu được biên soạn công phu, nghiêm túc, bố cục chặt chẽ, nội dung khoa học, cung cấp nhiều thông tin giá trị, đáp ứng các tiêu chí của một công trình nghiên cứu lịch sử chuyên sâu.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến Sào Khánh Hòa phát biểu ý kiến

Phát biểu kết luận, PGS.TS Hà Minh Hồng ghi nhận sự tâm huyết, nỗ lực của tập thể thực hiện; đồng thời đề nghị Ban Biên soạn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của hội đồng để tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu cả về tổng thể và chi tiết.

Kết thúc buổi nghiệm thu, hội đồng nhất trí 100% thông qua việc xuất bản tài liệu. Theo đánh giá của hội đồng, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có một công trình nghiên cứu ở cấp độ địa phương đặt ra và giải quyết tương đối toàn diện, rõ ràng, thiết thực về nghề yến sào. Công trình không chỉ xác định rõ phạm vi, đối tượng nghiên cứu mà còn góp phần bổ sung khoảng trống trong lịch sử về một ngành nghề đã tồn tại lâu đời nhưng chưa được ghi chép đầy đủ trong chính sử.

Sau khi hoàn thiện, tài liệu “Yến sào Khánh Hòa, 700 năm xây dựng, trao truyền và phát triển” sẽ được xuất bản, trở thành công trình có giá trị khoa học và văn hóa bền vững; là dấu mốc quan trọng của ngành nghề, đồng thời là nguồn tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục và là di sản tinh thần được trao truyền cho các thế hệ mai sau.

