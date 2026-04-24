Năm 2025, HODECO đạt doanh thu 1.321 tỷ đồng

Ngày 24-4, Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 là năm thứ hai liên tiếp HODECO thực hiện hình tham dự và bỏ phiếu trực tuyến, tạo điều kiện cho cổ đông cả nước thực hiện quyền, thể hiện việc tích hợp và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác sản xuất kinh doanh.

Kết thúc năm tài chính 2025, HODECO ghi nhận doanh thu đạt 1.321 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 641 tỷ đồng, đóng góp 66,7 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, chia cổ tức cho cổ đông 15% bằng cổ phiếu. Đặc biệt, công ty đã phát hành thành công gần 1.000 tỷ trái phiếu nhằm cơ cấu nguồn vốn (bao gồm trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu chuyển đổi).

Chủ tịch HĐQT HODECO ông Đoàn Hữu Thuận phát biểu tại đại hội.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2026 với mục tiêu 1.959 tỷ đồng, tổng mức đầu tư 3.551 tỷ và chấp thuận tờ trình phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 1.000 tỷ đồng. Tại đại hội, ông Đoàn Hữu Thuận tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Đoàn Hữu Hà Vinh giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Ra mắt thành viên HĐQT HODECO và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 20230.

Với mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 493 tỷ đồng, HODECO tập trung ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm, có pháp lý rõ ràng, củng cố và phát triển hệ thống bán hàng chuyên nghiệp thông qua các công ty con, công ty liên kết, các sàn giao dịch bất động sản. Đồng thời, đa dạng hóa kênh phân phối, tăng cường hoạt động marketing, truyền thông thương hiệu gắn với từng dự án. Song song với đó là ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất lao động, minh bạch quản trị, giảm chi phí và nâng cao năng lực điều hành.

SONG THƯ