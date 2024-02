Ngư dân miền Trung trúng lớn những ngày giáp tết

Nhiều tàu cá xa bờ trúng lớn

Tại các cảng cá Quy Nhơn, Tam Quan (Bình Định), nhiều tàu cá xa bờ trở về dịp giáp tết liên tục trúng những mẻ cá ngừ sọc dưa. Theo trích xuất dữ liệu kiểm soát từ cảng cá Quy Nhơn, hàng trăm tàu đánh bắt cá ngừ sọc dưa trở về trước tết, trong đó các tàu cá xa bờ hành nghề lưới vây trúng những mẻ cá từ 16 đến gần 30 tấn, doanh thu có tàu lên đến gần 1 tỷ đồng.

Các ngư dân Bình Định mang những mẻ cá ngừ trở về cảng bán. Ảnh: NGỌC OAI

Tàu cá BĐ 97910 TS do ngư dân Nguyễn Kỳ (ở phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) hành nghề lưới vây vừa trở về bờ mang theo mẻ cá ngừ sọc dưa gần 21 tấn, thu trên 600 triệu đồng. "Soán ngôi" tàu cá BĐ 97910 TS, tàu cá do ngư dân Tôn Văn Dưỡng (phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn) mang về trên 23 tấn, doanh thu xấp xỉ 700 triệu đồng.

Mẻ cá ngừ sọc dưa của ngư dân Bình Định được thương lái mua ngay tại cảng cá Quy Nhơn với giá rất cao. Ảnh: NGỌC OAI

Cá ngừ sọc dưa loại lớn vừa được ngư dân đánh bắt còn tươi rói. Ảnh: NGỌC OAI

Tương tự, tại cảng cá Sa Kỳ (Quảng Ngãi), nhiều tàu cá đánh bắt vụ tết trở về bội thu các mẻ cá cơm, mú đỏ, chuồn cồ, đỏ củ, mó… Các tàu đánh bắt gần đảo Lý Sơn cho biết họ trúng đậm các mẻ cá cơm. Tàu về bến, thương lái tấp nập đến mua để chở đi tiêu thụ các thị trường tết khắp miền Trung, Tây Nguyên.

Từ quần đảo Hoàng Sa vừa trở về cập bến Sa Kỳ, tàu cá QNg-98741 TS do ngư dân Trần Văn Thảo làm chủ tàu cho biết: “Chuyến đi Hoàng Sa lần này rất ngắn vì tàu trúng luồng cá, thu về 13 tấn, bán ra gần 400 triệu đồng, các ngư dân đều phấn khởi vì tết nay ấm áp”.

Ngư dân tỉnh Quảng Ngãi trúng mẻ cá chuồn cồ cuối năm. Ảnh: HOÀNG NGỌC

Những giỏ cá được rửa sạch trước khi bán ra thị trường. Ảnh: HOÀNG NGỌC

Ngư dân Quảng Ngãi trúng mẻ cá chuồn cồ cho thu nhập cao dịp cuối năm. Ảnh: HOÀNG NGỌC

Tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), những ngày này, cảnh mua bán diễn ra tấp nập. Các phương tiện ra vào liên tục chở đầy cá, tôm về các chợ trước khi trời sáng.

Đang cập cảng bán cá cho thương lái, ngư dân Trần Tiến (tàu cá ĐNa 90357 TS) cho biết, trong chuyến biển của anh trong 10 ngày thu về hơn 15 tấn cá ngừ, cá thu. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên sản lượng tăng, giá cả ổn định, anh em bạn thuyền rất phấn khởi. “Sau khi trừ chi phí, mỗi lao động trên tàu nhận được 10 triệu đồng về sắm tết. Giờ về sắm sửa tết, chuẩn bị mùng 6 Tết vươn khơi”, ngư dân Trần Tiến nói.

>>>Clip ghi nhận tại cảng cá Thọ Quang, TP Đà Nẵng:

Nụ cười của những phụ nữ làng biển

Ông Nguyễn Lại, Trưởng ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thông tin, dịp tết, mỗi ngày, cảng cá đón 45 đến 55 tàu cập cảng, tăng cao so với bình thường. Sản lượng khoảng 120 tấn đến 150 tấn/ngày. Ban quản lý cũng tăng cường lực lượng, hỗ trợ ngư dân ra vào cảng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ.

Cảnh mua bán sôi động bên trong chợ cá tại cảng Thọ Quang, TP Đà Nẵng

Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Thời tiết thuận lợi nên sản lượng và trữ lượng khai thác có dấu hiệu phục hồi. Dịp tết này sức tiêu thụ tăng mạnh so với ngày thường từ 30 - 40%, giá cả thủy sản tăng từ 20 - 30% so với ngày thường”, ông Nguyễn Lại cho hay.

Tết sớm của ngư dân

5 giờ sáng ngày 7-2, bên trong cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh – cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), hàng chục chiếc tàu công suất các loại của ngư dân Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Định… vào neo đậu để bán các loại hải sản phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

>>>Clip ghi nhận tại cảng cá Cửa Sót, Hà Tĩnh:

Đoàn tàu cá ở các nơi trở về bờ cập cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Cảnh buôn bán sầm uất bên trong chợ cá Cửa Sót. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Quan sát trên khoang các tàu vào cập cảng cá Cửa Sót, phóng viên Báo SGGP ghi nhận có nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao, trong đó chủ yếu là: mực, tôm, cá bớp, ghẹ, cá vược, cá mú, cá trồi, cá thu, cá chim, cá khế, ruốc biển...

Trên bến cảng, có rất đông thương lái đứng chờ sẵn để thu mua hải sản đưa đi tiêu thụ khắp các địa bàn trong và ngoài tỉnh. Không khí trên bến dưới thuyền tại cảng cá luôn nhộn nhịp và rộn rã tiếng cười nói, trả giá mua bán của cả ngư dân lẫn thương lái.

Hải sản lên kệ giữa chợ khuya ở cảng cá Cửa Sót. Ảnh: DƯƠNG QUANG

5 giờ sáng, chợ cá Cửa Sót đã rộn rã cảnh mua bán hải sản dịp tết. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Ghi nhận cảnh mua bán hải sản sầm uất ở chợ cá Cửa Sót 5 giờ sáng. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Không khí trên bến dưới thuyền tại cảng cá Cửa Sót nhộn nhịp cuối năm. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Theo cánh ngư dân ở huyện Lộc Hà và huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh), cuối năm nay thời tiết mưa thuận gió hòa, biển lặng, các tàu ra khơi gặp được nhiều luồng cá, tôm. Sau khi đánh bắt và đưa vào bờ, những mẻ hải sản tươi rói này được thương lái thu mua nhanh chóng với giá cao hơn so với ngày thường nên ngư dân rất phấn khởi, có thêm điều kiện để mua sắm dịp tết.

Con cá thu trọng lượng lớn đánh bắt xa bờ được bày bán ở chợ cá Cửa Sót. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Tiểu thương thu mua những con cá trọng lượng lớn, tươi ngon do các ngư dân đánh bắt xa bờ dịp cuối năm. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Người phụ nữ gánh những con cá trọng lượng lớn đến chợ cá Cửa Sót. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng cho biết, những ngày cuối năm, bà con ngư dân ra khơi đánh bắt được nhiều loại hải sản và bán được giá trị kinh tế cao, giá tăng 30-40% so với ngày thường. Trong đó, bình quân mỗi chuyến biển, mỗi tàu cho thu nhập cao nhất khoảng 30-40 triệu đồng, thấp là 15-20 triệu đồng, mỗi tàu có từ 3-6 lao động.

Cảnh sầm uất buổi sáng ở cảng Cửa Sót. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Hàng ngàn ngư dân đón giao thừa trên biển

Trong khi các tàu trở về bán cá tết thì nhiều tàu cá ở Bình Định vẫn giữ truyền thống vươn khơi bám biển đón giao thừa giữa trùng khơi. Năm nay ở “thủ phủ” đánh bắt hải sản lớn nhất miền Trung – Hoài Nhơn (Bình Định) vẫn duy trì truyền thống đánh bắt xuyên tết, đón giao thừa trên biển. Trên 1.000 tàu cá của ngư dân Hoài Nhơn ra khơi từ giữa tháng Chạp và ở lại biển để đánh bắt, đón giao thừa.

Đoàn tàu cá xa bờ về neo đậu cuối năm ở Hoài Nhơn, Bình Định. Ảnh: TÍN PHAN

Tại phường Hoài Thanh (thị xã Hoài Nhơn), nhiều ngư dân phấn khởi vì trải qua 1 năm đánh bắt bội thu lớn. Nhiều đội tàu cá từ 6 đến 10 chiếc hình thành theo tập đoàn đánh bắt, doanh thu hàng tỷ đồng.

Theo ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, toàn tỉnh có 3.251 tàu/17.668 lao động (tăng 598 tàu so với năm 2023) đánh bắt trong dịp Tết Nguyên đán, trong đó 1.151 tàu/9.268 lao động đánh bắt xuyên tết. Sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh dịp Tết 2024 ước đạt khoảng 2.500 tấn.

Để ngư dân yên tâm đánh bắt dịp tết, ngành thủy sản Bình Định đã duy trì các trạm trực để kịp thời hỗ trợ, xử lý các tình huống khi các chủ tàu điện báo về bờ. Cảng cá Quy Nhơn cũng duy trì lực lượng trực chốt xuyên tết để theo dõi, hỗ trợ ngư dân.

NGỌC OAI - DƯƠNG QUANG - XUÂN QUỲNH - NGUYỄN TRANG