Người cựu chiến binh tri ân đồng đội

Từng vác ống xăng dầu 45kg băng rừng Trường Sơn giữa hiểm nguy của bom đạn, ông Nguyễn Văn Phúc trở về đời thường với khát vọng tri ân đồng đội bằng hành động thiết thực. Ông kêu gọi góp kinh phí xây nhà, hỗ trợ cây giống, góp phần giúp đỡ những người lính năm xưa ổn định cuộc sống.

Xẻ dọc Trường Sơn lắp ống xăng dầu

Chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1952, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 đến tháng 6-2025; hiện là Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi) lần đầu khi ông cùng đoàn công tác đến thăm, dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn ở xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là công trình do Báo SGGP vận động xây dựng, để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn. Ông Phúc lặng lẽ đi quanh đền, tự tay thắp từng nén nhang thành kính tri ân.

Là người lính từng xông pha ở những trận địa ác liệt, ông Phúc hiểu rõ đóng góp to lớn của những người lính ngã xuống vì Tổ quốc. Giai đoạn 1972-1980, ông làm nhiệm vụ thi công, bảo dưỡng, vận hành đường ống xăng dầu trên đường Trường Sơn (thuộc Đoàn 559), đảm bảo xăng được vận chuyển vào chiến trường cung cấp cho xe tăng, ô tô của bộ đội. Nhiệm vụ hết sức gian khổ và hiểm nguy. Địa hình là rừng núi dốc đứng, vực sâu thăm thẳm.

Mỗi ngày, ông phải băng rừng khảo sát tuyến, vác ống hợp kim có đường kính 100cm, dài 6m, nặng 45kg. Từ điểm tập kết ngoài đường, ông vận chuyển các đoạn ống vào những vị trí đã xác định, rồi lắp đặt xuyên rừng, vượt núi cao, giữa bom đạn. Thời đó việc ăn uống rất kham khổ, lại thêm dịch bệnh sốt rét, sức khỏe ông bị suy kiệt. Có lúc ông Phúc tưởng không thể vượt qua nổi, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ, ông tập trung sức mạnh để cùng tập thể đơn vị hoàn thành. Đến năm 1980, sức khỏe suy giảm, ông xin ra quân và chuyển ngành.

Căn nhà bà Lê Thị Nhận (xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi) được xây dựng với sự giúp đỡ của ông Nguyễn Văn Phúc

“Trải qua những năm tháng đối diện với cái chết trong thời chiến, tôi chứng kiến sự hy sinh của đồng đội. Vì thế, Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn do Báo SGGP xây dựng là một công trình mang ý nghĩa to lớn. Ngôi đền là nơi tưởng nhớ những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời cũng là nơi giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, để các em hiểu được sự hy sinh của cha ông, từ đó thêm yêu đất nước và ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh”, ông Phúc chia sẻ.

Cầu nối nghĩa tình

Sau khi chuyển ngành, ông Phúc trở về với đời thường và làm nhiều nghề để sinh sống. Dù rời xa chiến trường, trong ông luôn canh cánh một điều, đó là phải giữ gìn, vun đắp tình đồng chí, đồng đội một thời. Với mong muốn tạo dựng cầu nối giữa các cựu chiến binh Trường Sơn, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và nghĩa tình đồng đội, năm 2014, ông vận động thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum và được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch hội suốt từ lúc đó đến tháng 6-2025. Giai đoạn cao điểm, hội quy tụ hơn 1.000 hội viên là cựu bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và những người tham gia bảo vệ di tích lịch sử Trường Sơn…

Với vai trò là Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum khi đó, ông Phúc cùng các hội viên đã triển khai nhiều hoạt động nghĩa tình, giúp đỡ đồng đội vượt qua khó khăn. Hội đã kêu gọi xây mới, sửa chữa 33 căn nhà, hỗ trợ cây giống cho 33 hội viên phát triển kinh tế, hỗ trợ kinh phí học hành cho con em của 20 hội viên. “Nhiều đồng đội cũ của tôi có hoàn cảnh khó khăn nên chúng tôi phải có trách nhiệm chăm lo. Anh em cùng nhau vận động, kêu gọi xây dựng nhà cửa, hỗ trợ cây trồng. Nhìn thấy đồng đội có chỗ ở ổn định, cuộc sống tốt hơn, chúng tôi rất mừng”, ông Phúc chia sẻ.

Một trong những người được hội hỗ trợ là bà Lê Thị Nhận (xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi). Bà kể: “Nhà tôi trước đây nhỏ, chật chội, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn. Năm 2019, Hội đã hỗ trợ kinh phí để tôi sửa chữa nhà. Từ đó, gia đình tôi có được căn nhà kiên cố, rộng rãi để an cư. Tôi rất cảm ơn hội đã quan tâm, giúp đỡ để hội viên có chỗ ở ổn định”.

Không chỉ hết lòng với đồng đội, ông Nguyễn Văn Phúc còn là tấm gương về nghị lực sống. Xuất ngũ với thể trạng yếu sau nhiều năm công tác trên đường Trường Sơn, ông bắt đầu luyện tập thể dục thể thao đều đặn. Đến nay, ở tuổi 73, ông có sức khỏe tốt, nhiều lần tham gia các giải chạy ở các địa phương. Đặc biệt, ông chọn thi ở cự ly dài nhất, hơn 42km. “Tôi tham gia không phải để tranh giải, mà để rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần bộ đội Trường Sơn và tưởng nhớ đồng đội đã ngã xuống”, ông Phúc bộc bạch.

HỮU PHÚC