Người dân khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo mong chỉnh trang đô thị, ổn định cuộc sống

TPHCM đang nghiên cứu triển khai dự án chỉnh trang đô thị tại hai khu dân cư Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo. Chủ trương này nhận được sự đồng tình của nhiều người dân bởi kỳ vọng cải thiện điều kiện sống. Người dân cũng mong muốn chính sách bồi thường, tái định cư phù hợp để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Khu dân cư Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo được xây dựng từ nhiều năm trước, diện tích nhỏ, xuống cấp, hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ...

Bà Đoàn Thị Hoa (69 tuổi), ngụ khu Chợ Gà - Gạo

Tại khu Chợ Gà - Gạo, bà Đoàn Thị Hoa (69 tuổi) gắn bó với nghề may vá trong căn nhà rộng khoảng 6 mét vuông, nơi 5 thành viên trong gia đình cùng sinh sống.

Theo bà Hoa, việc chỉnh trang khu vực Chợ Gà - Gạo là điều người dân mong đợi từ nhiều năm nay, bởi hạ tầng xuống cấp, không gian sống chật chội và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh niềm vui, người dân cũng còn băn khoăn về nơi ở mới sau khi chỉnh trang, di dời.

Người dân khu Chợ Gà - Gạo sống trong cảnh chật chội, nhà cửa xuống cấp lâu năm

“Chúng tôi rất mừng nếu khu vực được xây dựng khang trang hơn. Điều mong muốn nhất là chính sách bồi thường, tái định cư phải bảo đảm để người dân có thể tiếp tục sinh sống ổn định tại khu vực trung tâm, hoặc nơi phù hợp với điều kiện làm ăn, sinh hoạt”, bà Hoa chia sẻ.

Nhiều hộ dân cho biết, giá nhà đất khu vực trung tâm hiện ở mức rất cao. Nếu mức hỗ trợ không tương xứng, người dân có thể phải chuyển đến những khu vực xa hơn, kéo theo nhiều khó khăn trong việc làm, học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Bà Trần Thị Ngọc Ánh, năm nay đã hơn 70 tuổi, sống trong căn nhà nhỏ lâu năm

Tại khu Mả Lạng, những dãy nhà san sát, các con hẻm nhỏ hẹp cùng hệ thống điện chằng chịt là hình ảnh tồn tại nhiều năm qua. Bà Trần Thị Ngọc Ánh (72 tuổi) cho biết, gần 10 người trong gia đình bà đang sinh sống trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm.

Theo bà Ánh, tình trạng quá tải về không gian sinh hoạt đã kéo dài nhiều năm. Các thành viên trong gia đình gần như không có không gian riêng, đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi học tập.

Nhà cửa ở khu Mả Lạng xuống cấp nghiêm trọng

Không chỉ thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, người dân nơi đây còn thường xuyên đối mặt với nguy cơ cháy nổ. Hẻm nhỏ, nhà cửa xây dựng dày đặc khiến việc tiếp cận cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn nếu xảy ra sự cố.

“Người dân luôn thấp thỏm vì chỉ cần xảy ra cháy là hậu quả rất khó lường. Vì vậy, ai cũng mong khu vực sớm được chỉnh trang để có môi trường sống an toàn hơn”, bà Ánh nói.

Nhà cửa ở khu Mả Lạng xuống cấp nghiêm trọng

Đa số người dân đều thống nhất rằng việc chỉnh trang đô thị tại khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo là cần thiết, phù hợp với quá trình phát triển của TPHCM. Điều người dân mong muốn là trong quá trình triển khai, các cơ quan chức năng sẽ xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hợp lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng để người dân an tâm đồng hành cùng dự án.

Theo đề xuất của UBND TPHCM, dự án chỉnh trang đô thị tại Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 16.370 tỷ đồng. Dự án hướng đến cải thiện điều kiện sống, chỉnh trang cảnh quan đô thị, đồng thời bố trí quỹ nhà ở xã hội và tái định cư phục vụ các hộ dân bị ảnh hưởng.

KIẾN VĂN - HẢI XUÂN