Người đẹp Đắk Lắk đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

Tối 14-9, Chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra tại TPHCM. Danh hiệu tân hoa hậu được trao cho người đẹp 21 tuổi đến từ Đắk Lắk: Nguyễn Thị Yến Nhi.

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

Đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 có 35 thí sinh tham dự. Ban giám khảo gồm: Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng ban, NSND Vương Duy Biên - Phó ban, diễn viên Quốc Trường, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, doanh nhân Thu Hường…

Trong đêm chung kết, các thí sinh trải qua các phần thi: đồng diễn, hô tên, trang phục áo dài, trang phục áo tắm, trang phục dạ hội, thuyết trình, ứng xử. Ban giám khảo chọn lần lượt top 20, 15, 10 và 5.

Màn đồng diễn trong trang phục của NTK Thiên Cẩm

Trình diễn các thiết kế bikini đến từ NTK Duy Trần

Chung cuộc, người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi (21 tuổi, quê Đắk Lắk) đăng quang hoa hậu.

Trên sân khấu, Hoa hậu Võ Lê Quế Anh trao vương miện cho người kế nhiệm, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 Christine Juliane Opiaza trao sash.

Tân hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi sẽ nối tiếp Quế Anh tham gia đấu trường Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 sắp diễn ra.

Khoảnh khắc trao vương miện cho Hoa hậu Yến Nhi

Top 5

Các danh hiệu á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt được trao cho các người đẹp: Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau), Lê Thị Thu Trà (Nghệ An), Đinh Y Quyên (Gia Lai), La Ngọc Phương Anh (An Giang). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ.

Á hậu 1 Nguyễn Thị Thu Ngân

Á hậu 2 Lê Thị Thu Trà

Á hậu 3 Đinh Y Quyên

Á hậu 4 La Ngọc Phương Anh

Yến Nhi sở hữu chiều cao 1m72, số đo ba vòng 81-64-92cm. Từ những ngày đầu tham dự cuộc thi, cô gây ấn tượng với nhan sắc nhẹ nhàng, vóc dáng cân đối. Hiện cô đã đăng ký học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Trường Đại học Văn Hiến.

Cách đây 1 năm, Yến Nhi từng lọt Top 15 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024. Trở lại cuộc thi năm nay, cô có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về nhiều mặt, trong đó có khả năng thuyết trình song ngữ.

Với câu hỏi “Là một người trẻ, bạn sẽ hành động gì để đóng góp trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam?", Yến Nhi trả lời song ngữ.

Cô trình bày: "Là một sinh viên du lịch, tôi tin rằng những việc tôi có thể đóng góp cho đất nước sẽ thể hiện ở 3 hành động. Thứ nhất, tôi sẽ là một người kể chuyện Việt Nam, để lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và quảng bá di sản dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế qua những tour du lịch bền vững và nhân văn. Thứ hai, tôi sẽ ứng dụng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số công nghệ du lịch để góp phần đưa điểm đến và cộng đồng địa phương tiếp cận nhiều hơn đến với du khách nước ngoài nhưng vẫn giữ bản sắc của Việt Nam. Cuối cùng, tôi hy vọng rằng trong tương lai, bản thân mình có cơ hội trở thành đại sứ du lịch, để có thể trở thành cầu nối kết nối thế giới với Việt Nam, không chỉ bằng cảnh quan thiên nhiên mà còn bằng lòng nhân ái, bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam".

Tân hoa hậu trong phần thi ứng xử

