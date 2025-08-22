Lộ diện top 35 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2025 chính thức công bố top 35 thí sinh vào vòng chung kết. Thông tin các hoạt động, sự kiện nổi bật trong hành trình sắp tới cũng được hé lộ.

Top 35 nhận dải băng đeo đại diện cho tỉnh, thành

Bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, cho biết mỗi năm, cuộc thi luôn có những đổi mới để song hành cùng sự phát triển của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) nhưng mọi sự thay đổi vẫn phải phù hợp với văn hóa, vẻ đẹp đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam.

“Mục tiêu lớn nhất tại các cuộc thi là truyền cảm hứng để phụ nữ ngày càng hoàn thiện bản thân, sống đẹp và cống hiến nhiều hơn. Hy vọng năm nay với việc mở rộng độ tuổi dự thi sẽ trao thêm cơ hội cho các cô gái”, bà Kim Dung nói.

Top 5 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024

35 thí sinh trình diễn ra mắt ngày 21-8

Dịp này, ban tổ chức cuộc thi trao giải Grand Arrival - Truyền cảm hứng cho thí sinh Huỳnh Phạm Đoan Trang với màn tái hiện hình ảnh Bà Trưng, Bà Triệu ra trận ở Vòng sơ khảo.

Ban tổ chức cũng trao danh hiệu Best Grand Arrival cho thí sinh Đỗ Thị Tường Vy. Đây là giải thưởng của phần thi The Grand Arrival - người dự thi thể hiện cá tính, bản sắc riêng, kết hợp quảng bá văn hóa, ẩm thực hoặc đặc sản địa phương qua hóa trang, tạo hình. Người chiến thắng phần thi này được đặc cách vào top 20 chung cuộc.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, trưởng ban tổ chức cuộc thi, thông tin lịch trình cụ thể các phần thi. Một trong số đó sự trở lại của sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest mùa thứ 12 với sự đồng hành của các NTK Phạm Đăng Anh Thư, Thượng Gia Kỳ, Thanh Hương Bùi, Mai Phương Trang và LOUBE. Với chủ đề “Transition Time”, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 30-8 tại TPHCM.

Phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc - Grand National Costume chia thí sinh thành 4 đội thi với sự dẫn dắt của các NTK Vũ Việt Hà, Ivan Trần, Nguyễn Việt Hùng và Đặng Trọng Minh Châu.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Trần Tiểu Vy, Võ Lê Quế Anh, Á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên và Phạm Ngọc Phương Anh sẽ cùng 35 thí sinh trình diễn trong đêm Trang phục Văn hóa Dân tộc diễn ra vào ngày 11-9.

Trưởng ban tổ chức cuộc thi - đạo diễn Hoàng Nhật Nam thông tin các phần thi sắp tới

Từ ngày 22-8, top 35 thí sinh sẽ bắt đầu tham gia chuỗi hoạt động và các phần thi phụ như The Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Business…

Đêm Chung kết toàn quốc dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14-9. Tân hoa hậu đăng quang sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

TIỂU TÂN - MỸ VY