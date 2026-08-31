Người gõ trống quen sống với bão giông

Trong dàn nhạc anh là mưa là sấm

Là hào hùng của bao trận đánh

Của đời xưa và của đời nay

Khi cánh rừng chỉ có tiếng lá bay

Tiếng chim kêu buông vào thung lũng

Người gõ trống ngồi nghe im lặng

Phút êm đềm dàn nhạc dành cho anh…

Khi tiếng bom dội xuống quanh mình

Người gõ trống không ngồi im lặng nữa

Anh gõ xuống nhịp tim anh phẫn nộ!

Anh gõ xuống nhịp trống của đời anh

Bom và đạn

tiếng trống không át nổi

Những người nhạc công cầm súng lên đường

Người gõ trống quen sống với bão giông

Anh gõ nhịp hành quân ra trận

Ra chiến trường anh vào trận đánh

Những trận đánh như bản nhạc của đời

Âm thanh không vang lên bằng nhịp dùi

Bằng đại bác và máu người đổ xuống

Những dàn nhạc ơi những người gõ trống

Hãy gõ thay anh nhịp bắn hôm nay

Trong tiếng hào hùng đừng quên có tấm lòng anh tràn đầy…

*

Khi anh trở về, trời xanh trên nhà hát

Anh lại ngồi bên chiếc trống năm xưa

Người nhạc công và đôi nạng gỗ

Nhắc cho đời những trận chiến xa mờ…

Còn vọng lại những buổi hành quân

Còn vọng lại những đêm pháo kích

Còn vọng lại tiếng xung phong mãnh liệt

Chiếc nạng gỗ dựng bên như cũng muốn xông lên…

Khi mây bay và cánh cò bình yên

Người gõ trống lại như xưa im lặng

Phút êm đềm dàn nhạc dành cho anh

Người quen sống bão giông

Người gõ trống…

CHÂU LA VIỆT