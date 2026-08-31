Văn hóa

Đặc sắc Lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế Huế

SGGPO

Tối 30-8, đông đảo người dân và du khách đổ về sân khấu ở Quảng trường Văn hóa - Thể thao TP Huế hòa mình vào không khí Lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế - Huế Wonderverse Music Fest 2026, với sự hội ngộ của các ca sĩ tên tuổi.

Đặc sắc Lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế Huế
Đặc sắc Lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế Huế

Mượn câu chuyện “Di sản thức giấc”, đêm nhạc được định hướng phát triển thành một lễ hội âm nhạc quốc tế thường niên, kết nối di sản văn hóa với âm nhạc đương đại, công nghệ trình diễn, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

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Trên nền âm nhạc đương đại cùng sự hỗ trợ tối đa của công nghệ trình diễn, “Di sản thức giấc” đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với những câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam.

Tại chương trình, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026, cho biết Huế là nơi những giá trị di sản văn hóa với vẻ đẹp riêng có, luôn khẳng định được sức sống bền bỉ, được trao truyền qua nhiều thế hệ. Huế là nơi lịch sử và nghệ thuật không ngừng gặp gỡ, tiếp nối và sáng tạo để tiếp tục lan tỏa những câu chuyện mới, giàu sức sống về vùng đất Cố đô.

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Các tiết mục tại lễ hội

Lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế - Huế Wonderverse International Music Fest là một minh chứng.

“Được xây dựng để mở ra một không gian trải nghiệm mới, nơi di sản gặp gỡ công nghệ, nghệ thuật đương đại, Huế Wonderverse International Music Fest là chương trình được định vị thương hiệu sở hữu trí tuệ và tổ chức thường niên, hướng tới thế hệ trẻ. Họ là những người sẽ tiếp nối hành trình gìn giữ, sáng tạo và đưa các giá trị văn hóa Huế đến với tương lai, đóng vai trò là động lực chiến lược để phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo tại thành phố”, ông Trần Hữu Thùy Giang thông tin.

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Lễ hội di sản âm nhạc Huế quốc tế Huế Wonderverse Music Fest Trần Hữu Thùy Giang Festival Huế Văn phòng UBND TP Huế

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