Văn hóa

Thêm 3 cây cổ thụ được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

SGGPO

Chiều 29-8, ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Mường Lống (tỉnh Nghệ An) thông tin, 2 cây sang trắng cổ thụ tại bản Trung Tâm vừa được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

2 cây sang trắng đều có tuổi đời trên 200 năm; tán rộng, các cành nhánh sum suê, che mát khu vực xung quanh. Trong đó, 1 cây có chu vi thân khoảng 4,5m, chiều cao khoảng 40m; cây còn lại có chu vi thân khoảng 3,5m, chiều cao khoảng 25m.

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Cây sang trắng cổ thụ tại bản Trung Tâm, xã Mường Lống

Trước khi đón bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam, xã Mường Lống cùng người dân địa phương sẽ chỉnh trang cảnh quan sạch đẹp, khang trang tại khu vực 2 cây sang trắng này.

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Cành nhánh cây sang trắng rộng lớn, che bóng mát xung quanh

* Ngày 24-8, UBND xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định, đón bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam với cây trầm hương cổ thụ tại khuôn viên đền Cây Chay, thuộc Khu di tích lịch sử cách mạng Rôộc Cồn.

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Các đại biểu chụp ảnh bên cây trầm hương cổ thụ ở xã Hương Khê

Cây trầm hương cổ thụ (còn gọi là cây dó bầu) có tuổi đời trên 500 năm, được người dân địa phương gọi là “cây trầm tổ”. Cây có chiều cao khoảng 25m, chu vi phần gốc khoảng 2,6m, tán rộng trên 11m, cành lá sum suê.

Cây sinh trưởng tự nhiên, tồn tại qua nhiều thế hệ và được cộng đồng dân cư địa phương gìn giữ, bảo vệ.

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Cây trầm hương cổ thụ tại đền Cây Chay

Cùng với 3 cây cổ thụ vừa được công nhận Cây Di sản Việt Nam, nhiều năm qua, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An có nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, như: cây trôi, trầm hương, thị, kơ nia, sa mu dầu… được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

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ĐỨC HẢI

Từ khóa

Cây Di sản Việt Nam Nghệ An Hà Tĩnh cây sang trắng cây trầm hương

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