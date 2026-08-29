Văn hóa

Không gian check-in “Đường Độc lập” trở thành điểm nhấn của chuỗi hoạt động

Độc đáo phiên chợ Độc lập ở Đà Nẵng

SGGPO

Giữa không gian xanh mát của phường Hải Vân (TP Đà Nẵng), “Phiên chợ Độc lập” trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch dịp Quốc khánh 2-9.

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50 gian hàng trưng bày, giới thiệu OCOP, nông sản và sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng và các địa phương miền núi phía Tây
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Phiên chợ Độc lập diễn ra từ ngày 28-8 đến ngày 2-9, thuộc Tuần lễ du lịch “Hải Vân đánh thức đại ngàn” năm 2026
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Nghệ nhân Cơ Tu trình diễn nghề dệt thổ cẩm truyền thống với các họa tiết độc đáo
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Các gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống với những mặt hàng đan lát tỉ mỉ như túi xách, mũ, dép... mang tính ứng dụng cao, đặc biệt thu hút sự quan tâm và mua sắm của nhiều phụ nữ
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Nghệ thuật biến trầm hương thành những bức tranh độc đáo thu hút người dân và du khách
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Cổng vào được trang trí nổi bật với cờ đỏ sao vàng cùng dòng chữ “Độc lập, Tự do, Hạnh phúc”
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Du khách hào hứng nhảy sạp cùng đồng bào Cơ Tu, trải nghiệm nét văn hóa truyền thống
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Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trải nghiệm làm bánh truyền thống
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XUÂN QUỲNH

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Đà Nẵng phiên chợ Độc lập độc đáo phường Hải Vân Hải Vân đánh thức đại ngàn nghệ nhân

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