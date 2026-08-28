Văn hóa

Hơn 20 hoạt động diễn ra tại Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026

SGGPO

Tối 28-8, tại phường Hội An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội cùng các đơn vị tổ chức khai mạc chương trình Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026.

Trong Tuần lễ (từ ngày 28-8 đến 2-9), có gần 20 hoạt động như tọa đàm, tập huấn, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động cộng đồng... sẽ diễn ra tại Quảng trường Sông Hoài, Vườn tượng An Hội, Khu phố cổ, Rạp Hội An, các bảo tàng, làng nghề truyền thống và nhiều không gian sáng tạo trên địa bàn phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, xã Tân Hiệp (TP Đà Nẵng).

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Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc

Mỗi nhóm hoạt động mở ra một cách tiếp cận khác nhau với di sản và sáng tạo, tăng cơ hội để các chủ thể và công chúng trực tiếp gặp gỡ, học hỏi và tham gia vào đời sống sáng tạo của Hội An.

Tuần lễ được mở rộng từ một chuỗi sự kiện thành một hoạt động có sự tham gia của toàn cộng đồng, người dân địa phương trực tiếp trở thành chủ thể kể câu chuyện của Hội An bằng chính không gian, nghề nghiệp, sản phẩm và thực hành sáng tạo của mình.

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Du khách trải nghiệm sản phẩm nghệ thuật cổ truyền của Hội An

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, thông qua chuỗi hoạt động này, thành phố mong muốn tạo nên những điểm “chạm” thực sự ý nghĩa: chạm vào di sản, chạm vào cảm xúc và chạm vào sức sáng tạo của cộng đồng.

Thành phố không chỉ hướng tới việc tổ chức một tuần lễ, mà mong muốn từng bước xây dựng thành một sản phẩm văn hóa – du lịch có dấu ấn riêng, tạo thêm không gian cho cộng đồng sáng tạo. Từ đó, mở ra những giá trị kinh tế mới từ thủ công và nghệ thuật dân gian, góp phần hiện thực hóa những cam kết của Hội An khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO.

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NGUYỄN CƯỜNG

Từ khóa

Hội An Đà Nẵng tuần lễ sáng tạo di sản

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