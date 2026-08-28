Tiếp nhận hiện vật lịch sử nhà tù Côn Đảo

Chiều 28-8, tại Bảo tàng Côn Đảo, UBND đặc khu Côn Đảo (TPHCM) phối hợp với Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ sở Côn Đảo) tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật, tư liệu về lịch sử nhà tù Côn Đảo do Bảo tàng Cầm Thi (TP Cần Thơ) trao tặng.

Lễ tiếp nhận hiện vật, tư liệu về lịch sử nhà tù Côn Đảo do Bảo tàng Cầm Thi trao tặng

Tại buổi lễ, Bảo tàng Cầm Thi đã trao tặng Bảo tàng Côn Đảo các hiện vật, tư liệu có giá trị, gồm bộ ảnh về Côn Đảo được chụp từ những năm 1920; cây gậy, bàn cờ tướng, tẩu thuốc lá do các cựu tù chính trị Côn Đảo chế tác và bức tranh về Côn Đảo được vẽ năm 1965.

Ông Nguyễn An Hà, Giám đốc Bảo tàng Cầm Thi đã giới thiệu nguồn gốc, quá trình sưu tầm, gìn giữ cũng như giá trị lịch sử của từng hiện vật, tư liệu được trao tặng. Mỗi hiện vật, tư liệu là một câu chuyện lịch sử, một lát cắt về ý chí và nghị lực kiên cường của những người tù từng trải qua những năm tháng đấu tranh trong lao tù khắc nghiệt, được mệnh danh là “địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Các hiện vật được Bảo tàng Cầm Thi trao tặng Bảo tàng Côn Đảo

Đại diện đơn vị tiếp nhận, bà Phạm Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định, các hiện vật, tư liệu sau khi tiếp nhận sẽ được bảo quản, nghiên cứu và phát huy giá trị trong hoạt động trưng bày, giới thiệu lịch sử về nhà tù Côn Đảo.

Theo bà Phạm Thị Tám, Bảo tàng Côn Đảo hiện đang lưu giữ hơn 2.000 hiện vật, trung bình mỗi năm đón trên 300.000 lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu và học tập.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI