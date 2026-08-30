Hơn nửa thế kỷ nằm trong lòng đất Mẹ
Dấu vết thời gian nhòa đẫm tuổi tên
Trời thành phố sáng nay xanh đến lạ
Kính cẩn nghiêng mình đón các anh lên
***
Năm trăm ngày đêm mang sứ mệnh thiêng liêng
Cả thành phố, từng trái tim trăn trở
Mỗi nhát cuốc cũng phập phồng nhịp thở
Mong các anh về lần cuối được bình yên
***
Những dòng lệ ướt nhòe cây cỏ công viên
Tổ quốc thiêng liêng từng tấc đất
Sự lặng lẽ của các anh khiến lòng ta tỉnh thức
Trước những hy sinh không thể thốt bằng lời!
TPHCM, ngày 22-8-2026