Văn hóa

Sứ mệnh thiêng liêng

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Hơn nửa thế kỷ nằm trong lòng đất Mẹ

Dấu vết thời gian nhòa đẫm tuổi tên

Trời thành phố sáng nay xanh đến lạ

Kính cẩn nghiêng mình đón các anh lên

***

Năm trăm ngày đêm mang sứ mệnh thiêng liêng

Cả thành phố, từng trái tim trăn trở

Mỗi nhát cuốc cũng phập phồng nhịp thở

Mong các anh về lần cuối được bình yên

***

Những dòng lệ ướt nhòe cây cỏ công viên

Tổ quốc thiêng liêng từng tấc đất

Sự lặng lẽ của các anh khiến lòng ta tỉnh thức

Trước những hy sinh không thể thốt bằng lời!

TPHCM, ngày 22-8-2026

LÂM BÌNH

Từ khóa

Phập phồng Tấc đất Nhòe Cây cỏ Thiêng liêng Ướt Trăn trở Sứ mệnh Lặng lẽ Bình yên

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