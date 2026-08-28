NSND Thanh Hoa, Dương Quốc Hưng cùng cất tiếng hát về Tổ quốc

Ca sĩ - nhạc sĩ Dương Quốc Hưng vừa giới thiệu MV Bầu trời Tổ quốc với sự tham gia đặc biệt của NSND Thanh Hoa và Nhím V vào tối 28-8. MV được thực hiện qua nhiều vùng đất từ Bắc vào Nam.

Ba thế hệ nghệ sĩ cùng hát trong MV "Bầu trời Tổ quốc"

Bầu trời Tổ quốc là dự án do Dương Quốc Hưng sáng tác, thể hiện và trực tiếp đạo diễn thực hiện MV.

Theo nam nghệ sĩ, Bầu trời Tổ quốc bắt đầu từ một ý niệm giản dị: mỗi người có thể sinh ra và lớn lên ở những miền quê khác nhau, mang theo những ký ức, văn hóa và bản sắc riêng, nhưng tất cả vẫn cùng chung một bầu trời. “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc” vì thế trở thành thông điệp xuyên suốt cả ca khúc và MV.

Thay vì xuất hiện xuyên suốt với hình ảnh của ca sĩ biểu diễn, Dương Quốc Hưng xây dựng nhân vật là một người con Việt Nam bình dị lên đường khám phá quê hương với chiếc ba lô màu đỏ có gắn lá cờ Tổ quốc nhỏ. Chiếc ba lô theo anh qua Hà Nội, Hà Giang, TPHCM, Côn Đảo và Cà Mau.

Việt Nam tươi đẹp trong MV

Tại vùng cao Hà Giang, anh xuất hiện trong áo dài mang cảm hứng thổ cẩm, cùng các em nhỏ cất lên những câu hát mang âm hưởng đồng dao.

Dương Quốc Hưng kể tình yêu Tổ quốc qua những miền đất Việt

Điểm đặc biệt của Bầu trời Tổ quốc là sự góp giọng của NSND Thanh Hoa và Nhím V. Sự hiện diện của ba giọng hát mang những màu sắc thế hệ khác nhau được đưa vào như một phần của ý tưởng về sự tiếp nối.

NSND Thanh Hoa góp giọng trong ca khúc

TIỂU TÂN