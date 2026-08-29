Chương trình “Bài ca kết đoàn” chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam

Từ năm 2010, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã khởi xướng tổ chức Ngày Âm nhạc Việt Nam. Đến năm 2014, Thủ tướng Chính phủ chính thức quyết định lấy ngày 3-9 hằng năm là Ngày Âm nhạc Việt Nam, nhằm động viên đội ngũ văn nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc tiếp tục phát huy các giá trị truyền thống và cách mạng của nền âm nhạc nước nhà, sáng tạo thêm nhiều tác phẩm có giá trị và đưa âm nhạc đến gần hơn với đời sống nhân dân.
Đến nay, Ngày Âm nhạc Việt Nam đã dần trở thành ngày gặp gỡ của những người làm nghề, là dịp để nhìn lại chặng đường đã đi qua, tri ân những thế hệ đi trước, giới thiệu những sáng tác mới và cùng suy nghĩ về trách nhiệm của âm nhạc trước đời sống hôm nay.
Chương trình Bài ca kết đoàn có sự tham gia của nhiều nhóm ca, ca sĩ trẻ, biểu diễn các tác phẩm âm nhạc: Lá cờ tháng Tám, Thành phố tôi yêu, Nguồn sáng dẫn đường, Miền xa thẳm, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Mẹ và Tổ quốc, Những ánh sao đêm, Thành phố ngàn hoa, Thành phố màu xanh, Thành phố rạng ngời tên Bác, Việt Nam vươn mình, Khúc hát về thành phố hôm nay, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh…