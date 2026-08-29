Chương trình “Bài ca kết đoàn” chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam

Sáng 29-8, tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM (phường Bến Thành), Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc TPHCM và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM phối hợp tổ chức chương trình Bài ca kết đoàn , chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; đồng thời Kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam (3-9).

Ca sĩ Duy Linh biểu diễn bài hát "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: THÚY BÌNH

Từ năm 2010, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã khởi xướng tổ chức Ngày Âm nhạc Việt Nam. Đến năm 2014, Thủ tướng Chính phủ chính thức quyết định lấy ngày 3-9 hằng năm là Ngày Âm nhạc Việt Nam, nhằm động viên đội ngũ văn nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc tiếp tục phát huy các giá trị truyền thống và cách mạng của nền âm nhạc nước nhà, sáng tạo thêm nhiều tác phẩm có giá trị và đưa âm nhạc đến gần hơn với đời sống nhân dân.

Nhóm Lạc Việt biểu diễn bài hát "Lá cờ tháng tám". Ảnh: THÚY BÌNH

Đến nay, Ngày Âm nhạc Việt Nam đã dần trở thành ngày gặp gỡ của những người làm nghề, là dịp để nhìn lại chặng đường đã đi qua, tri ân những thế hệ đi trước, giới thiệu những sáng tác mới và cùng suy nghĩ về trách nhiệm của âm nhạc trước đời sống hôm nay.

Nhóm 135 biểu diễn bài hát "Thành phố tôi yêu". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình Bài ca kết đoàn có sự tham gia của nhiều nhóm ca, ca sĩ trẻ, biểu diễn các tác phẩm âm nhạc: Lá cờ tháng Tám, Thành phố tôi yêu, Nguồn sáng dẫn đường, Miền xa thẳm, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Mẹ và Tổ quốc, Những ánh sao đêm, Thành phố ngàn hoa, Thành phố màu xanh, Thành phố rạng ngời tên Bác, Việt Nam vươn mình, Khúc hát về thành phố hôm nay, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh…

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