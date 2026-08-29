Văn hóa

Chương trình “Bài ca kết đoàn” chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam

SGGPO

Sáng 29-8, tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM (phường Bến Thành), Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc TPHCM và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM phối hợp tổ chức chương trình Bài ca kết đoàn, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; đồng thời Kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam (3-9).

Ca sĩ Duy Linh biểu diễn bài hát "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: THÚY BÌNH
Ca sĩ Duy Linh biểu diễn bài hát "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: THÚY BÌNH

Từ năm 2010, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã khởi xướng tổ chức Ngày Âm nhạc Việt Nam. Đến năm 2014, Thủ tướng Chính phủ chính thức quyết định lấy ngày 3-9 hằng năm là Ngày Âm nhạc Việt Nam, nhằm động viên đội ngũ văn nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc tiếp tục phát huy các giá trị truyền thống và cách mạng của nền âm nhạc nước nhà, sáng tạo thêm nhiều tác phẩm có giá trị và đưa âm nhạc đến gần hơn với đời sống nhân dân.

La co thang 8.JPG
Nhóm Lạc Việt biểu diễn bài hát "Lá cờ tháng tám". Ảnh: THÚY BÌNH

Đến nay, Ngày Âm nhạc Việt Nam đã dần trở thành ngày gặp gỡ của những người làm nghề, là dịp để nhìn lại chặng đường đã đi qua, tri ân những thế hệ đi trước, giới thiệu những sáng tác mới và cùng suy nghĩ về trách nhiệm của âm nhạc trước đời sống hôm nay.

TP toi yeu.JPG
Nhóm 135 biểu diễn bài hát "Thành phố tôi yêu". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình Bài ca kết đoàn có sự tham gia của nhiều nhóm ca, ca sĩ trẻ, biểu diễn các tác phẩm âm nhạc: Lá cờ tháng Tám, Thành phố tôi yêu, Nguồn sáng dẫn đường, Miền xa thẳm, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Mẹ và Tổ quốc, Những ánh sao đêm, Thành phố ngàn hoa, Thành phố màu xanh, Thành phố rạng ngời tên Bác, Việt Nam vươn mình, Khúc hát về thành phố hôm nay, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh…

Tin liên quan
THÚY BÌNH

Từ khóa

Ngày Âm nhạc Việt Nam Kết đoàn Công viên Bách Thảo Lạc Việt Cđ văn hóa nghệ thuật hcm Hội Nhạc sĩ Việt Nam Xa thẳm Những ánh sao đêm Bắt nhịp Hợp xướng bài ca

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn