“Báu vật từ Cội nguồn” kể chuyện văn hóa Việt

Bảo tàng Gốm thời Dựng nước (phường An Khánh, TPHCM) giới thiệu 25 hiện vật gốm tiêu biểu trong trưng bày chuyên đề “Báu vật từ Cội nguồn”, qua đó kể câu chuyện về những lớp trầm tích văn hóa Việt cách nay hàng ngàn năm.

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 2026), Bảo tàng Gốm thời Dựng nước (phường An Khánh, TPHCM) tổ chức trưng bày chuyên đề “Báu vật từ Cội nguồn”.

Khách tham quan trưng bày chuyên đề “Báu vật từ Cội nguồn”

Trưng bày giới thiệu 25 hiện vật gốm tiêu biểu thuộc các sưu tập Phùng Nguyên và Sa Huỳnh - Đông Sơn, đưa công chúng khám phá những lớp trầm tích văn hóa cách nay hàng ngàn năm, qua đó phản ánh trình độ kỹ thuật, tư duy tạo hình, đời sống tinh thần và sức sáng tạo của cư dân cổ.

Trong đó, sưu tập Phùng Nguyên gồm 9 hiện vật, có niên đại khoảng 4.000 - 3.500 năm cách ngày nay. Các loại bát bồng, bình miệng loe, bình chân đế... cho thấy tư duy tạo hình phong phú của cư dân thời kỳ sơ kỳ đồ đồng. Những kỹ thuật khắc vạch, in chấm, văn thừng, in nan đan được kết hợp tạo nên các mô-típ hoa văn đặc trưng.

Hiện vật gốm Sa Huỳnh

Điểm nhấn là Bình tạo hình bò, niên đại khoảng 4.000 - 3.800 năm cách ngày nay.

Hiện vật kết hợp công năng đồ đựng với nghệ thuật tạo hình động vật. Hình tượng con bò được cách điệu thành khối hình khỏe khoắn, cân đối; trên thân trang trí các băng hoa văn chữ S. Hình tượng này cũng gợi liên tưởng đến quan niệm phồn thực, sức sinh sôi và sự tiếp nối của sự sống trong cộng đồng cư dân nông nghiệp cổ.

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Hiện vật Bình tạo hình bò

Nhóm Sa Huỳnh - Đông Sơn gồm 15 hiện vật, niên đại chủ yếu khoảng 2.300 - 2.000 năm cách ngày nay, phản ánh sự giao lưu, gặp gỡ giữa các không gian văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam thời Sơ sử.

Khách tham quan trưng bày chuyên đề “Báu vật từ Cội nguồn”

THIÊN BÌNH