Nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Doanh nghiệp chủ động thực hiện khuyến mãi, góp phần bình ổn thị trường

Trụ cột quan trọng

Đầu tháng 4-2025, doanh nghiệp xuất khẩu trong các ngành điện tử, thép, dệt may, da giày, thủy sản… đón nhận “cú sốc” lớn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra sắc lệnh mới nhất về mức thuế đối ứng với thị trường Việt Nam lên đến 46%. Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp ở các ngành hàng nói trên đều có tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ ở mức từ 25-40%. Vì vậy, tâm lý chung là đang lo lắng bởi mức thuế đối ứng tăng cao sẽ làm tăng giá hàng hóa, giảm sức cạnh tranh và lợi nhuận.

Trong bối cảnh đó, ý kiến các doanh nghiệp đều chung nhận xét, ngoài đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thì việc thúc đẩy tiêu dùng nội địa rất quan trọng. Bởi lẽ, theo dữ liệu từ Cục Thống kê, tiêu dùng toàn xã hội, phần lớn là chi tiêu cá nhân, hộ gia đình và tỷ trọng nhỏ hơn từ Chính phủ, đang chiếm trên 60% GDP.

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê, tiêu dùng nội địa đang có tăng trưởng rõ nét trong những tháng đầu năm nay. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 3-2025 ước đạt 570,9 ngàn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý 1-2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 1.708,3 ngàn tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 1.311,7 ngàn tỷ đồng, chiếm 76,8% tổng mức và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, việc chú trọng thị trường trong nước là chiến lược được nhiều doanh nghiệp hướng tới.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp như Vinamilk, nhựa Bình Minh, Hòa Phát, doanh nghiệp ở các ngành hàng nông sản khác đều làm rất tốt việc vừa chắc chân tại nội địa, vừa đa dạng hóa thị trường. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP gần đây, ông Asada Boonsrirat, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP), khẳng định, thị trường nội địa đang là trụ cột quan trọng của BMP. Để chinh phục thị trường, ông Asada Boonsrirat cho biết, BMP luôn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu. Những sản phẩm ống nhựa, phụ kiện nhựa không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Bộ Xây dựng mà còn đạt các chứng nhận quốc tế, tạo nên sự khác biệt và giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.

Đa dạng giải pháp

Xác định tiêu dùng nội địa là trụ cột quan trọng của nền kinh tế, ngày 4-4 vừa qua, Bộ Công thương đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng năm 2025. Theo đó, Bộ Công thương đã chỉ đạo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước phối hợp Sở Công thương các địa phương, doanh nghiệp triển khai các hoạt động kết nối cung - cầu, kết hợp với việc triển khai chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)… nhằm tạo gắn kết giữa sản xuất với phân phối hàng hóa, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, đặc biệt trong bối cảnh một số thị trường xuất khẩu lớn áp dụng chính sách bảo hộ. Ngoài ra, xây dựng chính sách và các chương trình kích cầu tiêu dùng, khuyến khích mua sắm trên phạm vi toàn quốc, kết hợp hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, đặc biệt vào dịp tiêu dùng thấp điểm giữa năm. Cùng với đó, theo dõi sát diễn biến thị trường, thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu phục vụ tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế.

Ở cấp địa phương, TPHCM đã và đang đi đầu trong những hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa, giúp doanh thu bán lẻ luôn ở mức cao. Theo Sở Công thương TPHCM, năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của TPHCM đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, tăng gần 11% so với năm trước. Năm 2025, UBND TPHCM giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giải pháp thúc đẩy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 12%. Quý 1-2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố ước đạt 316.612 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ.

Những kết quả trên có được do chính quyền TPHCM, các sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp chung sức đồng lòng thực hiện. Điển hình là Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đã chủ động tham gia nhiều hoạt động kích cầu tiêu dùng, kết nối giao thương và chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, do Sở Công thương TPHCM tổ chức.

Với chương trình kích cầu tiêu dùng, Saigon Co.op liên tục phối hợp cùng nhà cung cấp tổ chức các đợt khuyến mãi sâu cho hàng tiêu dùng như quần áo, giày dép, thực phẩm công nghệ, thực phẩm tươi sống, hóa mỹ phẩm… Dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương, Saigon Co.op đã triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi giảm giá lên đến 50%, tập trung cho các sản phẩm tươi sống, nước giải khát… Với chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, bà Võ Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc phòng Quản lý chất lượng Saigon Co.op, cho biết, đơn vị đã ký kết với hơn 20 nhà cung cấp và đang vận động thêm nhiều nhà cung cấp tìm hiểu, tham gia triển khai. Theo bà Thủy, tại hệ thống phân phối của Saigon Co.op, sản phẩm tham gia “Tick xanh trách nhiệm” được dán logo “tick xanh” để người tiêu dùng dễ nhận diện.

Ngoài ra, với chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm, tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng phục vụ học tập và dịch vụ hỗ trợ năm 2025 - tết Bính Ngọ năm 2026 được UBND TPHCM công bố mới đây, Saigon Co.op cũng tiếp tục đồng hành. Theo đó, nhóm hàng Saigon Co.op tham gia bình ổn gồm lương thực, đường, dầu ăn, thịt gia súc - gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản… Để thực hiện, Saigon Co.op đã làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp, qua đó đặt hàng dài hạn với số lượng lớn, giúp họ chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, từ đó cung ứng sản phẩm chất lượng, giá tốt cho nhà bán lẻ này.

Sự chủ động của Saigon Co.op đã phần nào cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong việc góp sức cùng chính quyền thúc đẩy tiêu dùng nội địa trong năm 2025.

MINH XUÂN