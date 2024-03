Nguy cơ khủng hoảng lương thực lan rộng trên thế giới

Các tổ chức quốc tế cảnh báo khoảng 58,1 triệu người đang phải đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng ở vùng sừng châu Phi. Tuy nhiên, nỗi lo mất an ninh lương thực không chỉ hiện hữu ở châu Phi, mà còn là “bóng ma” ám ảnh nhiều nơi trên thế giới.

Báo cáo chung của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và Cơ quan Liên chính phủ về phát triển (IGAD) khu vực Đông Phi cho thấy, trong số 58 triệu người bị mất an ninh lương thực, có 30,5 triệu người đến từ 6 trong số 8 quốc gia thành viên IGAD, gồm Djibouti, Kenya, Somalia, Nam Sudan, Sudan và Uganda; số người còn lại đến từ Burundi, CH Trung Phi, CHDC Congo và Tanzania.

Theo FAO và IGAD, phần lớn người bị mất an ninh lương thực tập trung ở CHDC Congo với 23,4 triệu người, tiếp theo là Sudan với 17,7 triệu người. Hai tổ chức này nhấn mạnh, mức độ mất an ninh lương thực sau những trận mưa lớn và lũ lụt do hiện tượng khí hậu El Nino gây ra ở vùng sừng châu Phi ngày càng trầm trọng.

Để giải quyết vấn đề cấp bách này, các tổ chức đang huy động mọi nguồn lực quốc tế. Cuối tháng 2 vừa qua, Liên hợp quốc thông báo đã phân bổ 17 triệu USD để giúp giảm bớt tình trạng đói nghèo ngày càng nghiêm trọng do ảnh hưởng của hạn hán ở miền bắc Ethiopia. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc nêu rõ, số tiền trên được trích từ Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương, phản ánh mối lo ngại sâu sắc về tác động của đợt hạn hán mới do hiện tượng El Nino gây ra, đang ảnh hưởng các khu vực rộng lớn của Ethiopia gồm Afar, Amhara và Tigray.

MỸ HẠNH