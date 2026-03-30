Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự kỳ họp thứ I HĐND phường Phú An nhiệm kỳ 2026-2031

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự kỳ họp

Ông Nguyễn Hoàng Thông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường. Ông Đỗ Hữu Phước giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường. Ông Trần Bảo Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng các đại biểu trúng cử HĐND phường

Kỳ họp cũng bầu các chức danh quan trọng khác thuộc HĐND và UBND phường, đồng thời biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của HĐND phường trong nhiệm kỳ mới. Các nghị quyết được thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao, thể hiện sự thống nhất, quyết tâm của tập thể đại biểu trong việc triển khai các mục tiêu phát triển của địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó HĐND và UBND phường sẽ tập trung lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

UBND phường cũng sẽ tăng cường phối hợp với các đoàn thể, đưa nghị quyết vào cuộc sống, kịp thời tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị chính đáng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

