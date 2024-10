Nguyễn Hà Lộc: Khát vọng lan tỏa nghệ thuật múa

Cũng với tác phẩm dân gian đương đại này, bằng tài năng, kỹ thuật trình diễn ngôn ngữ múa xuất sắc, diễn viên múa Nguyễn Hà Lộc (ảnh) đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo, khán giả cùng đồng nghiệp và vinh dự nhận giải A cá nhân.

Nguyễn Hà Lộc sinh năm 1995 tại Cần Thơ, từ nhỏ đã mê ca hát. Khi dự tính đường dài theo nghề ca hát, chàng trai trẻ chọn học múa để hỗ trợ cho nghiệp ca sĩ. Thế nhưng, khi dấn thân vào múa, Hà Lộc lại say mê không dứt được.

Năm 2015, Hà Lộc tốt nghiệp trung cấp diễn viên múa Trường Cao đẳng Văn hóa Cần Thơ và lên TPHCM tham gia nhiều sân chơi, cuộc thi nghệ thuật nhảy múa để thử thách, rèn luyện, đúc kết kinh nghiệm cho chính mình.

Trong 12 năm theo đuổi nghệ thuật múa, Hà Lộc đã tích lũy các kiến thức, kinh nghiệm trình diễn để vươn tới những giải thưởng nghệ thuật mang giá trị tinh thần lớn cho bản thân anh, như: Á quân chương trình So you think you can dance - Thử thách cùng bước nhảy mùa 4; Quán quân cuộc thi múa đương đại Tremplin do Viện Pháp tổ chức; Giải nhất thể loại contemp, jazz, free style và giải đặc biệt cuộc thi Singapore International Dance Challenge 2022...

Hà Lộc cũng tham gia trong nhiều vở múa quốc tế của Singapore, Hàn Quốc, biểu diễn cùng nhiều vũ công các nước châu Á.

Hà Lộc tâm sự: “Tính đến nay, dù đã có thời gian dài theo nghề nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận nghệ thuật múa rất hấp dẫn, mới lạ, cuốn hút. Với tôi, múa không chỉ là nghệ thuật trình diễn mà nghề múa còn tạo cho tôi phong cách sống riêng, đem lại cho tôi một cuộc sống nhiều cảm xúc. Mặt khác, tôi vẫn luôn khát vọng được học hỏi nhiều hơn nữa để mở rộng và nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn”.

Bên cạnh công việc học tập, rèn luyện, biểu diễn, Hà Lộc cũng tham gia giảng dạy múa cho học viên nhiều lứa tuổi.

“Với vốn kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được, tôi luôn muốn trao lại, truyền tải đến nhiều người hơn, để nghệ thuật múa lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, người học hiểu hơn về múa, đến khi tiếp nhận đủ kiến thức cũng có thể tham gia hoạt động biểu diễn, đẩy mạnh phong trào múa trong đời sống xã hội. Trong giảng dạy, tôi cố gắng truyền đạt cho học viên những kỹ thuật cá nhân, kiến thức mà tôi tìm tòi, học hỏi được. Nhưng với tôi, bên cạnh kỹ thuật, thì điều quan trọng hơn chính là cách mình cảm nhận sự chuyển động, những cảm xúc, sự thăng hoa và chất đời trong nghệ thuật múa. Hơn thế nữa, sự chân thật trong truyền tải nguồn năng lượng, ý đồ của biên đạo sẽ giúp tác phẩm dễ chạm đến cảm xúc của nhiều người hơn”, Hà Lộc chia sẻ.

Qua từng năm, Nguyễn Hà Lộc vẫn luôn không ngừng thử thách bản thân với các kỹ thuật múa khó thể hiện ở các cuộc thi, sân chơi nghệ thuật. Anh luôn tâm niệm muốn phát huy và phát triển nghề nghiệp thì phải nỗ lực học tập: “Tôi mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều cơ hội được học hỏi nghệ thuật múa ở các quốc gia phát triển múa đương đại, để sau đó có thể truyền đạt kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm biểu diễn tiếp thu được cho nhiều người hơn thông qua các lớp học, buổi gặp mặt trao đổi và chia sẻ về nghệ thuật múa”.

