Nhà phát triển Bất động sản Văn Phú ra mắt MV “Muôn vị nhân sinh”

Không nói về dự án hay tiện ích, Văn Phú chọn kể câu chuyện về “nhà” bằng âm nhạc trong MV “Muôn vị nhân sinh” - kết hợp với nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Bài hát gợi mở những lát cắt quen thuộc của đời sống đô thị, nơi sau guồng quay vội vã, con người vẫn tìm kiếm một khoảng bình yên để trở về và cân bằng lại chính mình.

“Muôn vị nhân sinh” - Âm nhạc gợi mở những câu chuyện đời người

Thay vì kể một câu chuyện cụ thể, “Muôn vị nhân sinh” tái hiện bức tranh đời sống đô thị thân thuộc. Ở đó, mỗi nhân vật đại diện cho những nhịp sống khác nhau nhưng đều có chung mục tiêu đi tìm cho mình một khoảng lặng giữa phố thị. Đó là người trẻ đang nỗ lực khẳng định mình hay một gia đình nhỏ lặng lẽ vun đắp hạnh phúc giữa guồng quay vội vã. Đặc biệt, trong những lát cắt của đời sống đô thị ấy, hình ảnh người kiến trúc sư đang mải mê kiến tạo những không gian sống lý tưởng hiện lên đầy suy tư. Với anh, mỗi bản vẽ không chỉ là những thông số kỹ thuật khô khan, mà là hành trình đi tìm một “điểm chạm” - nơi tâm hồn con người được vỗ về giữa lòng phố thị, nơi sự riêng tư được tôn trọng và mỗi mét vuông đều mang hơi thở của sự bình yên.

Music video Muôn vị nhân sinh

Sự hợp tác giữa Văn Phú và Phan Mạnh Quỳnh không phải ngẫu nhiên mà xuất phát từ sự đồng điệu trong tư duy nghệ thuật. Nhạc sĩ được biết đến với phong cách sáng tác giàu tính tự sự, thường khai thác câu chuyện đời sống gần gũi nhưng mang chiều sâu chiêm nghiệm. Chính vì thế, câu chuyện của “Muôn vị nhân sinh” được dẫn dắt bằng âm nhạc và khoảnh khắc đời sống quen thuộc, nơi người xem có thể nhận ra chính mình trong hành trình đi qua những “vị” khác nhau của cuộc sống. Từ sự thấu hiểu ấy, triết lý “vị nhân sinh” mà Văn Phú theo đuổi cũng được gợi mở một cách tự nhiên trong câu chuyện của Muôn vị nhân sinh.

Khi Văn Phú dùng MV ca nhạc để định nghĩa lại giá trị của “nhà”

Điểm đáng chú ý của MV không nằm ở việc xuất hiện sản phẩm hay dự án cụ thể, mà ở cách Văn Phú lựa chọn cách kể chuyện. Trong bối cảnh thị trường bất động sản vốn quen với những thông điệp về quy mô, tiện ích hay tiềm năng đầu tư, doanh nghiệp lại bắt đầu từ cảm xúc và trải nghiệm con người.

Cách xây dựng nhân vật không chỉ dừng lại ở việc kể một câu chuyện bằng hình ảnh, mà còn gợi mở cách thương hiệu nhìn về không gian sống. Thay vì chỉ xoay quanh quy hoạch hay tiện ích, định hướng phát triển được đặt trên nền tảng thấu hiểu nhịp sống và văn hóa đặc thù của từng vùng đất. Từ sự thấu hiểu đó, không gian sống được kiến tạo như một lời phản hồi tự nhiên cho những nhu cầu sống rất đời, nhưng mang chiều sâu dài lâu.

Những hình ảnh trong MV không được kể chi tiết, mà mang tính gợi mở vừa đủ để người xem nhìn thấy mình trong đó. Bởi giữa một đô thị rộng lớn, mỗi người đều có hành trình riêng, lựa chọn riêng và nhịp sống khác nhau. Âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh vì thế không đi vào những kịch tính hay bi kịch lớn. Thay vào đó là cảm xúc chiêm nghiệm nhẹ nhàng về hành trình trưởng thành - hành trình đi qua nhiều trải nghiệm để nhận ra điều gì thực sự quan trọng. Trong hành trình ấy, “nhà” không đơn thuần là nơi để trở về sau một ngày dài. Đó còn là không gian để con người tìm lại sự cân bằng, lắng nghe chính mình và nuôi dưỡng những giá trị riêng.

Thông điệp “Ai cũng xứng đáng có nơi gọi là nhà, để được sống tốt hơn chính mình ngày hôm qua” vì thế không chỉ là một câu hát, mà còn phản ánh cách Văn Phú nhìn về giá trị của không gian sống. Trong nhịp sống đô thị ngày càng nhanh và nhiều áp lực, “nhà” không chỉ là một địa chỉ cư trú, mà là một nơi chốn đủ tĩnh tại để bản thể được vỗ về...

Ở góc nhìn ấy, “nhà” cũng phản ánh cách mỗi người lựa chọn sống: riêng tư hơn, tĩnh lặng hơn và chọn lọc hơn giữa vô số điều rực rỡ hào nhoáng phố thị. Đây cũng chính là tinh thần mà bộ sưu tập bất động sản Vlasta Premier theo đuổi – xác lập một tiêu chuẩn cao cấp mới, sống điềm tĩnh giữa đô thị ồn ào, nơi những giá trị cốt lõi được giữ lại trong sự tinh giản và riêng tư.

Vlaster Premier Phú Thuận

Với “Muôn vị nhân sinh”, Văn Phú một lần nữa khẳng định vị thế của một nhà phát triển bất động sản thấu hiểu văn hóa và con người. Khi những giá trị vật chất có thể được sao chép, thì khả năng thấu hiểu và kiến tạo không gian sống có chiều sâu chính là sự khác biệt bền vững mà thương hiệu theo đuổi.

Ở góc nhìn ấy, “nhà” không phải là điểm kết của một giao dịch, mà là nền tảng cho một hành trình sống lâu dài - nơi sự riêng tư được tôn trọng, sự tinh giản được đề cao và trạng thái cân bằng trở thành chuẩn mực. Bằng cách kể câu chuyện về “nhà” qua âm nhạc, Văn Phú cho thấy tham vọng vượt ra khỏi vai trò một nhà phát triển dự án, để trở thành thương hiệu đồng hành cùng những giá trị sống bền vững giữa đô thị nhiều chuyển động.

THANH THANH