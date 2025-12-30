Nhiều chính sách có hiệu lực từ 1-1-2026

Từ ngày 1-1-2026, nhiều chính sách sẽ chính thức có hiệu lực, “thẩm thấu” vào cuộc sống và ảnh hưởng trực tiếp tới người dân.

Nhóm chính sách về tiền lương

Tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động: Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ban hành quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng, áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng và giờ của 4 vùng được điều chỉnh tăng so với hiện hành, như sau: Vùng I: 5.310.000 đồng/tháng và 25.500 đồng/giờ (tăng 350.000 đồng so với mức cũ); vùng II: 4.730.000 đồng/tháng và 22.700 đồng/giờ (tăng 320.000 đồng); vùng III: 4.140.000 đồng/tháng và 20.000 đồng/giờ (tăng 280.000 đồng); vùng IV: 3.700.000 đồng/tháng và 17.800 đồng/giờ (tăng 250.000 đồng).

Nhà giáo được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp: Luật Nhà giáo 2025 được Quốc hội thông qua đã khẳng định vị thế và vai trò của nhà giáo, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc ban hành luật chuyên ngành dành cho người làm nghề giáo viên. Luật vừa tôn vinh nhà giáo vừa tạo ra những chính sách hỗ trợ và đãi ngộ nổi bật dành cho giáo viên.

Hàng chục triệu người được giảm thuế thu nhập cá nhân: Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 10-12-2025, sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong chính sách thuế, qua đó giúp giảm gánh nặng cho hàng chục triệu người có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Đáng chú ý, Luật sửa đổi quy định các nội dung liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2026, tức từ ngày 1-1-2026. Một trong những điểm đáng chú ý của Luật sửa đổi này là việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc.

Cụ thể, theo quy định mới, mức giảm trừ đối với người nộp thuế tăng từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng/tháng, tương đương 186 triệu đồng/năm; và mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc tăng từ 4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng/tháng. Với mức giảm trừ gia cảnh mới, cá nhân không có người phụ thuộc có thu nhập 17 triệu đồng/tháng (sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc) sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026.

Nhóm chính sách về đất đai và nhà ở

Áp dụng bảng giá đất mới, xóa bỏ cơ chế hai giá: Theo quy định của Luật Đất đai 2024, hệ thống bảng giá đất cũ theo Luật Đất đai 2013 sẽ chính thức hết hiệu lực vào ngày 31-12-2025. Từ năm 2026, bảng giá đất sẽ được xây dựng và cập nhật hàng năm, thay vì định kỳ 5 năm như trước đây.

Giá đất sẽ được xác định chi tiết đến từng vị trí và từng thửa đất dựa trên nguyên tắc thị trường. Cách tiếp cận này nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch giữa giá Nhà nước và giá thực tế, đồng thời xóa bỏ cơ chế hai giá đã tồn tại nhiều năm.

“Xây” bảng giá đất đến từng thửa và thực hiện định kỳ hàng năm: Cụ thể, theo Khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai 2024 và Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP thì UBND cấp tỉnh xây dựng quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1-1-2026.

6 nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân

Điều 3 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 nêu rõ 6 nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân như sau:

Thứ nhất, tuân thủ quy định của Hiến pháp, quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thứ hai, chỉ được thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân đúng phạm vi, mục đích cụ thể, rõ ràng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

Thứ ba, bảo đảm tính chính xác của dữ liệu cá nhân và được chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung khi cần thiết; được lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thứ tư, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các biện pháp, giải pháp về thể chế, kỹ thuật, con người phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thứ năm, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thứ sáu, bảo vệ dữ liệu cá nhân gắn với bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại; bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ dữ liệu cá nhân với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

“Siết” quy định người chuyển tải sản phẩm quảng cáo

Một trong những điểm đáng chú ý tại Luật Quảng cáo là bổ sung các quy định liên quan quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo. Cụ thể, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo có quyền được người quảng cáo cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, chính xác về tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo và tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo.

Từ ngày 1-1-2026, Luật Quảng cáo “siết” quy định người chuyển tải sản phẩm quảng cáo

Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo có các nghĩa vụ: tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quy định khác về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính năng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện quảng cáo. Với người có ảnh hưởng, theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi chuyển tải sản phẩm quảng cáo, ngoài các nghĩa vụ trên còn phải thực hiện các nghĩa vụ khác.

NGỌC MINH