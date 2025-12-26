UBND TPHCM đề xuất cụ thể hóa các chính sách, cơ chế đặc thù

Ngày 26-12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM, đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã trình tờ trình dự thảo nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Theo đó, UBND TPHCM đề xuất HĐND TPHCM ban hành Danh mục nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM được quy định tại Nghị quyết số 260/2025/QH15.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trình bày các tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể, quyết định sử dụng ngân sách địa phương để triển khai dự án đầu tư công độc lập nhằm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư theo đồ án thiết kế đô thị riêng, quy hoạch đô thị vùng phụ cận các nhà ga thuộc các tuyến đường sắt được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3 thuộc địa phận TPHCM để thu hồi đất, chỉnh trang, phát triển đô thị, thực hiện tái định cư, tạo quỹ đất.

Qua đó để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đường sắt áp dụng hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thông qua chủ trương giao một UBND cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện các dự án hạ tầng giao thông sử dụng vốn đầu tư công, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của địa phương, nằm trên ranh giới hành chính giữa TPHCM và các địa phương khác, trên cơ sở báo cáo và sự thống nhất của các UBND cấp tỉnh liên quan.

Sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND TPHCM về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho từng cấp ngân sách ở TPHCM năm 2025; quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thành phố năm 2026.

Thông qua quy hoạch tổng thể thành phố; quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố; quyết định danh mục quy hoạch đô thị và nông thôn được tổ chức lập đồng thời quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban hành danh mục các dự án được tổ chức thực hiện trước việc điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi; xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi theo trình tự, thủ tục quy định.

Quy định trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do; quyết định điều chỉnh, bổ sung các dự án đường sắt mới nằm trên địa bàn thành phố vào phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 188/2025/QH15 theo nhu cầu phát triển của thành phố và báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG