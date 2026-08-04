205 thí sinh Việt Nam đạt giải tại Vòng chung kết quốc tế đấu trường Toán học châu Á 2026

Chiều 4-8, Vòng chung kết quốc tế đấu trường Toán học châu Á 2026 (AIMO 2026) do Báo Tiền Phong phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội, quy tụ khoảng 1.300 thí sinh cùng đông đảo phụ huynh, giáo viên và chuyên gia đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trao giải cho các học sinh đoạt giải. Ảnh: THANH HÀ

Kết quả, đoàn Việt Nam có 205 thí sinh đạt giải, đến từ 18 tỉnh thành. Trong đó, Hà Nội có số lượng đông nhất với 105 thí sinh, tiếp đến là Thanh Hóa với 20 thí sinh, TPHCM 15 thí sinh và Tuyên Quang 14 thí sinh.

Cụ thể, đoàn Việt Nam giành 1 giải vô địch, 4 giải á quân 1, 3 giải á quân 2; 42 huy chương vàng, 83 huy chương bạc, 70 huy chương đồng và 2 giải khuyến khích. Em Trần Sơn Hà, học sinh lớp 7, trường Trường THCS Đặng Thai Mai - Nghệ An, xuất sắc giành giải vô địch.

Vòng chung kết AIMO 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 5-8 tại Hà Nội. Trong số 22 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, 10 đoàn có số lượng thí sinh đông nhất đến từ Brazil, Canada, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Philippines, Uzbekistan và Việt Nam.

Các em học sinh với niềm vui đoạt giải. Ảnh: THANH HÀ

Sự góp mặt của các đoàn đến từ nhiều khu vực trên thế giới tạo nên một không gian giao lưu học thuật và văn hóa đa dạng dành cho học sinh. Bên cạnh kiến thức toán học nền tảng, đề thi năm nay tăng cường các bài toán tư duy gắn với tình huống thực tế và những bối cảnh có tính liên ngành.

Việc chung kết quốc tế AIMO lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam mở ra cơ hội để hàng trăm học sinh trong nước tham dự một sân chơi học thuật quốc tế ngay tại quê hương. Qua đó, các em giảm bớt trở ngại về khoảng cách địa lý và chi phí di chuyển, đồng thời có thêm điều kiện nhận được sự đồng hành trực tiếp từ gia đình và nhà trường.

Việc đón khoảng 1.300 thí sinh cùng 1.000 phụ huynh, giáo viên và chuyên gia quốc tế cũng mang lại những giá trị thiết thực đối với hoạt động du lịch và quảng bá điểm đến.

AIMO là kỳ thi toán học quốc tế tổ chức thường niên từ năm 2012. Kỳ thi hướng tới phát hiện và khuyến khích tài năng toán học, mở rộng hiểu biết, phát triển tư duy khoa học; đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường tình hữu nghị giữa học sinh các quốc gia và vùng lãnh thổ.

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PHAN THẢO