Lần đầu tiên trường học tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh dành riêng cho giáo viên

Từ ngày 8-6 đến ngày 14-8, toàn bộ giáo viên Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội, TPHCM) tham gia lớp học nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hoàn toàn miễn phí do chính tổ bộ môn tiếng Anh của trường tổ chức.

Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội) hào hứng tham gia các hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh

Cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, cho biết, ý tưởng tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh dành cho giáo viên xuất phát từ thực tế một số thầy, cô còn rụt rè, ngại giao tiếp khi trường đón các đoàn chuyên gia, giáo viên nước ngoài đến giao lưu.

"Trong năm học, các thầy, cô phải tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn. Do đó, thời gian phù hợp nhất để bồi dưỡng là trong dịp hè. Khi xây dựng kế hoạch thực hiện, tôi nhận thấy việc tận dụng năng lực của đội ngũ, môi trường giao tiếp gần gũi trong trường là cách làm hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất", cô Thúy Hà bày tỏ.

Cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (áo hồng bên trái) - tham gia bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh với giáo viên

Từ ý tưởng đó, nhà trường đã vận động Tổ bộ môn tiếng Anh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, lựa chọn giáo trình phù hợp với điều kiện thực tế và năng lực của giáo viên trong trường.

Trong đó, ngoài lực lượng giáo viên tiếng Anh theo biên chế của trường, trường còn vận động các giáo viên nước ngoài - nhân sự đang làm việc tại trường theo hình thức hợp đồng liên kết với trung tâm ngoại ngữ tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa - cùng tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho giáo viên.

Lớp học có sự tham gia nhiệt tình của nhiều giáo viên lớn tuổi

Nhờ được tổ chức theo tinh thần tự nguyện và hoàn toàn miễn phí, hoạt động nhanh chóng nhận được sự nhiệt tình tham gia của giáo viên toàn trường.

Lớp học kết hợp hoạt độngthực hành ở vườn rau

Trường có 32 giáo viên, trong đó Tổ bộ môn tiếng Anh có 4 người. Mỗi giáo viên Tổ tiếng Anh phụ trách lớp bồi dưỡng với thời lượng 3 buổi/tuần. Kết quả thu được khá bất ngờ, 28/32 giáo viên còn lại đều đăng ký tham gia lớp học.

Ngoài phòng giáo viên, không gian lớp học được mở rộng ra vườn rau, sân trường. Các hoạt động giao tiếp không chỉ xoay quanh cách phát âm, bổ sung từ vựng, dạng câu mà còn kết hợp nhiều nội dung trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm dạy học. Nhờ vậy, không khí lớp học luôn rộn rã tiếng cười.

Giáo viên nước ngoài cùng tham gia tổ chức lớp bồi dưỡng với giáo viên tổ tiếng Anh

Sau hơn một tháng triển khai, nhiều thầy, cô cho biết tự tin hơn trong giao tiếp bằng tiếng Anh. Tới đây, hoạt động bồi dưỡng sẽ tiếp tục duy trì trong năm học nhằm tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh thường xuyên cho giáo viên.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu cho biết, ngành giáo dục và đào tạo TPHCM đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới, trong đó có việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Theo đó, đến năm 2030, có 10% cơ sở giáo dục triển khai một số môn học bằng tiếng Anh. Để thực hiện mục tiêu đó, hiện nay công tác bồi dưỡng cần “phân tầng” theo năng lực giáo viên, không quá tạo áp lực cho các thầy, cô lớn tuổi. Trường học có thể phân công giáo viên trẻ hỗ trợ giáo viên lớn tuổi, lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả từ đội ngũ giáo viên cốt cán ra toàn bộ giáo viên trong trường.

THU TÂM