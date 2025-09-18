Nhiều công nghệ mới, tính ứng dụng cao tại Tech4Life 2025

Sáng 18-9, Sở KH-CN TPHCM phối hợp Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) khai mạc Triển lãm và Hội nghị Tech4Life 2025, với chủ đề “Công nghệ nâng tầm cuộc sống”, giới thiệu hàng trăm công nghệ mới, mang tính ứng dụng trong thương mại, logistics, y tế, giáo dục và nông nghiệp.

Nghi thức cắt băng khai mạc sự kiện

Tech4Life 2025 diễn ra từ ngày 18 đến 19-9, tại Trung tâm Hội nghị Queen Plaza Kỳ Hòa (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Năm nay, có 60 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, hơn 100 dự án khởi nghiệp sáng tạo và R&D từ 30 trường đại học, cao đẳng tại TPHCM. Các mô hình, dự án tập trung giới thiệu giải pháp công nghệ mới, mang tính ứng dụng cao.

Thiết bị đo lường sức khỏe ứng dụng AI được giới thiệu tại khu vực triển lãm

Ngoài ra, thông qua 7 phiên hội thảo chuyên đề, hơn 50 diễn giả hàng đầu trong nước và quốc tế sẽ chia sẻ về những ứng dụng của AI trong các lĩnh vực, cách xây dựng tổ chức dữ liệu - Driven, AI và tương lai nghề nghiệp…

Theo ban tổ chức, dự kiến có gần 200 cuộc gặp gỡ giao thương 1:1 giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển KH-CN.

Trong khuôn khổ sự kiện, vòng Chung kết toàn quốc và trao giải thưởng Sáng tạo tương lai (VietFuture Awards 2025) diễn ra ngày 19-9, với 144 dự án đến từ 46 trường đại học trên toàn quốc.

Các dự án khởi nghiệp sáng tạo đến từ các trường đại học, cao đẳng tại TPHCM

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Thắng, Hội đồng sáng lập Vinasa cho biết, Tech4life với sứ mệnh là cầu nối đưa sản phẩm, giải pháp và nền tảng công nghệ thông minh đến các cơ quan, doanh nghiệp, người dân; đồng thời cập nhật những xu hướng chuyển đổi số, công nghệ toàn cầu.

Sự kiện cũng thể hiện quyết tâm của TPHCM trong phát triển hạ tầng số, xây dựng nền tảng dữ liệu lớn, đưa AI vào các lĩnh vực ưu tiên.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Hội đồng sáng lập Vinasa, phát biểu khai mạc sự kiện

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, cam kết sẽ tiếp tục kiến tạo một môi trường chính sách cởi mở, minh bạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số và phát triển hạ tầng dữ liệu mở để hỗ trợ tối đa cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM chia sẻ tại sự kiện

Với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, hiện TPHCM quy tụ hơn 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hơn 60 trung tâm ươm tạo và không gian sáng tạo, cùng hệ thống hạ tầng số hiện đại... năm 2024, thành phố có hơn 45.000 doanh nghiệp thành lập mới. Thành phố xác định KH-CN và đổi mới sáng tạo được định hướng trở thành động lực phát triển bền vững, bao trùm và nhân văn, phục vụ trực tiếp cho cuộc sống công việc của người dân.

BÙI TUẤN