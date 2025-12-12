Tây Ninh sở hữu lợi thế để tiên phong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết, địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực thực chất trong quản trị, sản xuất và đời sống.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng các đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm khoa học, công nghệ

Chiều 12-12, Sở KH-CN Tây Ninh phối hợp Trường Tài năng UEH.ISB – Đại học Kinh tế TPHCM, Viện Nghiên cứu và Phát triển Châu Á và Báo Tuổi Trẻ tổ chức Diễn đàn ASIA R&D CONNECT 2025 – sự kiện quy mô quốc tế nhằm thúc đẩy kết nối tri thức, đổi mới sáng tạo và hợp tác phát triển vùng trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh Tây Ninh đã hình thành một số nền tảng chính quyền số, kinh tế số, nhưng điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở công nghệ mà ở xây dựng và khai thác dữ liệu, quy trình và năng lực đội ngũ.

Theo ông, tỉnh hướng tới cách làm mới: gắn nghiên cứu với thực tiễn quản trị; gắn đổi mới sáng tạo với nhu cầu doanh nghiệp; gắn công nghệ với năng suất và lợi thế cạnh tranh. Mục tiêu là biến dữ liệu thành tài nguyên dùng chung cho dự báo, hoạch định chính sách, tối ưu hoá sản xuất, dịch vụ và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dân.

“Với tinh thần mở cửa, hợp tác và hành động, Tây Ninh cam kết chuyển hóa các sáng kiến, ý tưởng từ diễn đàn vào những chương trình cụ thể, tạo chuyển biến thực chất trong giai đoạn tới”, ông Hòa khẳng định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh, Đại học Kinh tế TPHCM và các đại biểu tham dự diễn đàn

Tại diễn đàn, các chuyên gia quốc tế đánh giá Tây Ninh có nền tảng tăng trưởng tích cực và nhiều lợi thế để bứt phá. Chuyên gia Albert Antoine, Giám đốc TAIPY, phân tích Tây Ninh đang sở hữu nền tảng tăng trưởng tốt nhưng để bứt phá cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp và tăng tốc chuyển đổi số. Ông đề xuất ba nhóm giải pháp quan trọng: xây dựng hạ tầng số toàn tỉnh – bao gồm dữ liệu không gian, dữ liệu dân cư, dữ liệu doanh nghiệp; phân tích dữ liệu lớn (Big Data) trong quy hoạch đầu tư và điều hành kinh tế; phát triển lực lượng lao động kỹ thuật số thông qua mô hình hợp tác ba bên chính quyền – đại học – doanh nghiệp.

GS. TS Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược phát triển, Đại học Kinh tế TPHCM, cho biết diễn đàn được tổ chức mở ra hướng hợp tác đa chiều giữa cơ quan quản lý, khối học thuật và doanh nghiệp

Ở góc độ quản trị công nghệ, chuyên gia Colin Blackwell (Chủ tịch Hyperion Fintech AG) giới thiệu mô hình “Intelligence Management” nhằm giúp địa phương triển khai AI an toàn, thống nhất và hiệu quả, gồm sáu hợp phần liên kết chặt chẽ: Đánh giá – chọn công nghệ; tự động hóa – tích hợp; quản trị dữ liệu và đạo đức số; thiết kế năng lực tổ chức, đào tạo hợp tác người - máy; và chính sách nhân lực.

Ông Albert Antoine, Giám Đốc & Nhà sáng lập TAIPY tham luận tại diễn đàn

Diễn đàn cũng ghi nhận nhiều tham luận của các chuyên gia trong nước và quốc tế về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, quản trị AI, an ninh mạng, ngân sách số, du lịch số và nông nghiệp thông minh. Các chuyên gia nhận định Tây Ninh hội tụ nhiều lợi thế để trở thành địa phương tiên phong về nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo tại Đông Nam bộ.

QUANG VINH