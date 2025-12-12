Mô hình Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo: Hạt nhân đổi mới sáng tạo của TPHCM

Chiều 12-12, tại Diễn đàn quốc tế asia r&d connect 2025 (tổ chức tại tỉnh Tây Ninh), ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM đã giới thiệu mô hình Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo của thành phố. Đây được xem là một trong những hạt nhân quan trọng, tạo điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo TPHCM.

Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng phát biểu về mô hình SIHUB tại diễn đàn

Ông Lâm Đình Thắng cho biết, trong bối cảnh khoa học và công nghệ toàn cầu phát triển mạnh mẽ, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo chỉ có thể vận hành hiệu quả khi các thành phần được kết nối thông suốt thông qua một đầu mối tập trung.

Đây là mô hình nhiều quốc gia áp dụng nhằm bảo đảm hạ tầng, nguồn lực và môi trường đủ thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển và thương mại hóa sản phẩm mới. Tại Việt Nam, TPHCM là địa phương đi đầu triển khai mô hình này khi thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, coi đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là động lực phát triển mới.

Theo đó, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) ra đời, được thiết kế trở thành nền tảng để đồng bộ về thể chế, tài chính, nhân lực, dữ liệu và hạ tầng số trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quang cảnh diễn đàn

Tọa lạc tại tòa nhà 123 Trương Định với diện tích gần 17.000 m², SIHUB hoạt động theo mô hình hợp tác công – tư, duy trì thời gian phục vụ từ 7 giờ 30 đến 22 giờ hằng ngày. Không gian được tổ chức thành hai khu vực: nơi triển khai chương trình do Nhà nước hỗ trợ và khu vực thu hút các tổ chức khởi nghiệp tư nhân trong và ngoài nước, tương đồng với những trung tâm lớn trên thế giới.

Ngoài không gian vật lý, SIHUB còn phát triển nền tảng trực tuyến hoip.sihub.gov.vn (HCMC Open Innovation Platform), kết nối cộng đồng khởi nghiệp, nhà đầu tư, vườn ươm, chương trình tăng tốc và cơ quan nhà nước. HOIP cung cấp bản đồ đổi mới sáng tạo, kho dữ liệu, công cụ kết nối nhằm minh bạch thông tin và thúc đẩy tương tác trực tiếp.

Riêng trong năm 2025, SIHUB thu hút hơn 600 dự án tham gia bảy chương trình tuyển chọn về AI, công nghệ bán dẫn, chuyển đổi số, phát triển bền vững, công nghệ tài chính, công nghiệp văn hóa và khởi nghiệp sinh viên.

Trung tâm tổ chức gần 100 khóa đào tạo cho khoảng 3.000 học viên, cùng 10 triển lãm và hơn 100 sự kiện kết nối trong nước và quốc tế. SIHUB cũng thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công, hỗ trợ giải pháp cho các lĩnh vực hành chính, y tế và giáo dục; tư vấn đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp tiết kiệm hơn 4 triệu kWh và giảm 3.600 tấn CO₂.

Tòa nhà SIHUB tại 123 Trương Định, phường Xuân Hòa, TPHCM

Hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng với nhiều chương trình chung với Hàn Quốc, Đức, Canada, Úc và Singapore, bao gồm cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, triển lãm, chương trình gọi vốn, đào tạo giảng viên và ươm tạo startup sinh viên.

Nhờ cách tiếp cận này, hệ sinh thái khởi nghiệp của TPHCM đã vào Top 110 toàn cầu, lần đầu đứng trong Top 5 Đông Nam Á, thu hút khoảng 50% startup cả nước, 40% cơ sở ươm tạo và 44% vốn đầu tư. Giá trị hệ sinh thái ước đạt 7,5 tỷ USD với ba kỳ lân công nghệ, nổi bật trong các lĩnh vực blockchain và fintech.

Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM cho biết, mô hình SIHUB đã minh chứng cho quyết tâm của TPHCM tiên phong trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, dữ liệu và sandbox công nghệ.

Bước vào giai đoạn mới, SIHUB định hướng phát triển mô hình đổi mới sáng tạo mở, tập trung các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, fintech và đô thị thông minh; đồng thời tăng cường liên kết vùng, chia sẻ hạ tầng, chuyên gia và dữ liệu. Đây là kinh nghiệm quan trọng mà TPHCM sẵn sàng chia sẻ với Tây Ninh để cùng thúc đẩy đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội.

QUANG VINH