Nhiều doanh nghiệp vận tải tăng giá vé

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã nhận được báo cáo nhanh từ các sở xây dựng địa phương về việc các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định thông báo điều chỉnh tăng giá vé.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đến ngày 10-3, trên địa bàn đã có 13 đơn vị vận tải thông báo điều chỉnh tăng giá trên 96 tuyến, với mức tăng từ 5% đến 36%, tùy cự ly vận chuyển và loại hình phương tiện. Trong đó, Công ty TNHH Việt Tân Phát điều chỉnh 33 tuyến, mức tăng từ 21,12%-30%; Công ty TNHH Toàn Thắng điều chỉnh 20 tuyến, mức tăng 17%-36%; Công ty TNHH Vận tải Thảo Hồng điều chỉnh 7 tuyến, mức tăng 16,7%-30,4%...

Tại Hà Nội, một số nhà xe đã có thông báo điều chỉnh tăng giá vé, đồng thời hạn chế tần suất chạy xe trên một số tuyến và tối ưu hóa chi phí vận hành để thích ứng với biến động giá nhiên liệu. Đơn cử, nhà xe Văn Minh, nhà xe Năm Thu đã đề xuất tăng giá vé từ 5%-50%.

Tương tự, tại tỉnh Điện Biên, một số đơn vị đang đề xuất tăng giá vé trung bình 20%-30%. Tại tỉnh Ninh Bình, 3 đơn vị kinh doanh vận tải vừa thông báo điều chỉnh tăng giá vé từ 15% đến khoảng 50%.

Theo các sở xây dựng, việc điều chỉnh giá vé của các doanh nghiệp được thực hiện theo quy định về kê khai giá. Các doanh nghiệp cần thông báo với sở xây dựng và các bến xe trước khi áp dụng, đồng thời niêm yết công khai giá vé. Các cơ quan liên quan sẽ xem xét, kiểm tra các yếu tố hình thành giá theo quy định.

Đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, trong cơ cấu chi phí của vận tải đường bộ, chi phí xăng dầu thường chiếm từ 30% đến 40% tổng chi phí vận hành. Trước những biến động mạnh của giá xăng dầu trong những ngày qua, các doanh nghiệp vận tải đang phải tính toán chi phí, cập nhật phương án kinh doanh để duy trì hoạt động.

