TPHCM thí điểm không in vé giấy 16 tuyến xe buýt

Việc không in vé sẽ giảm chi phí liên quan đến in ấn, hạn chế các thao tác thủ công trong quá trình bán và kiểm soát vé.

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, đầu tháng 3-2026, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM chính thức triển khai thí điểm không in vé giấy trên 16 tuyến xe buýt, gồm các tuyến: 1, 4, 8, 15, 22, 27, 43, 62, 65, 70, 74, 81, 110, 139, 152 và 170. Thông tin này được ông Phạm Ngọc Dũng, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, cho biết.

16 tuyến xe buýt không in vé giấy. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, hành khách sẽ không còn nhận vé giấy như trước mà toàn bộ thông tin vé được ghi nhận và quản lý dưới dạng vé điện tử trên hệ thống.

Đối với hành khách thanh toán không dùng tiền mặt, quy trình được thực hiện khá đơn giản. Trường hợp hành khách đã định danh trên ứng dụng MultiGo, chỉ cần chạm thẻ hoặc quét mã QR trên thiết bị thanh toán được lắp đặt trên xe buýt. Hệ thống sẽ tiếp nhận và xử lý giao dịch, thiết bị phát tín hiệu âm thanh thông báo thanh toán thành công. Vé điện tử sau đó được tự động gửi về ứng dụng MultiGo để hành khách kiểm tra và lưu trữ trên điện thoại.

Trong trường hợp hành khách chưa định danh trên ứng dụng MultiGo, hành khách vẫn có thể chạm thẻ hoặc quét mã QR trên thiết bị thanh toán. Sau khi giao dịch hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị hình ảnh vé điện tử trên màn hình thiết bị, kèm theo mã vé để hành khách sử dụng khi cần kiểm tra.

Đối với hành khách thanh toán bằng tiền mặt, nhân viên phục vụ sẽ nhận tiền và thao tác lựa chọn loại vé trên thiết bị bán vé điện tử. Hệ thống sau đó ghi nhận giao dịch, khởi tạo vé điện tử và dữ liệu hóa đơn điện tử, đồng thời truyền dữ liệu về hệ thống quản lý và cơ quan thuế theo quy định. Hành khách có thể kiểm tra thông tin vé hiển thị trên màn hình thiết bị, trong đó có mã vé phục vụ cho việc kiểm tra khi cần thiết.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, việc không in vé giấy mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Trước hết, giải pháp này giúp các đơn vị vận hành giảm chi phí liên quan đến in ấn, đồng thời hạn chế các thao tác thủ công trong quá trình bán và kiểm soát vé. Toàn bộ dữ liệu giao dịch được ghi nhận trực tiếp trên hệ thống điện tử, góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch trong công tác quản lý doanh thu, đồng thời thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, việc chuyển sang sử dụng vé điện tử cũng góp phần giảm đáng kể lượng giấy sử dụng mỗi ngày trên hệ thống xe buýt, từ đó hạn chế rác thải giấy phát sinh. Đây được xem là giải pháp phù hợp với định hướng phát triển giao thông công cộng xanh, bền vững và thân thiện với môi trường mà TPHCM đang hướng tới.

Sau thời gian thí điểm, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả triển khai, tổng hợp ý kiến phản hồi của hành khách và đơn vị vận hành. Trên cơ sở đó, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình, giải pháp kỹ thuật và nghiên cứu đề xuất mở rộng áp dụng trên toàn bộ hệ thống xe buýt của thành phố trong thời gian tới.

QUỐC HÙNG