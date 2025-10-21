Nhiều hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh xả tràn

Hồ Kẻ Gỗ và nhiều hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ vận hành điều tiết xả tràn để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Hồ Kẻ Gỗ được vận hành xả tràn điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng từ 5 đến 90m³/giây

Theo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, hiện nay mực nước ở hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ) vào lúc 7 giờ ngày 20-10 là +29,19m. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, từ đêm 22-10 đến ngày 25-10, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa các khu vực phổ biến 150-300mm.

Căn cứ quy trình vận hành, điều tiết nước hồ chứa Kẻ Gỗ đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, để đảm bảo an toàn công trình hồ chứa nước Kẻ Gỗ, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh thông báo, bắt đầu từ 10 giờ ngày 21-10 sẽ vận hành điều tiết nước hồ Kẻ Gỗ qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng từ 5m³/s đến 90m³/s. Thời điểm kết thúc việc xả tràn sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết và mực nước hồ.

Một góc hồ chứa nước Kẻ Gỗ

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 (đơn vị đang thi công và quản lý công trình đầu mối) bố trí cán bộ, nhân viên tổ chức vận hành công trình tràn xả lũ; đề nghị UBND các xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng, Thạch Xuân, Toàn Lưu, Thạch Hà, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Cẩm Bình và các phường Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú là phạm vi chịu ảnh hưởng trong hệ thống thông báo hướng dẫn đến người dân được biết và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh xảy ra trường hợp bất cần, chủ quan, mất an toàn trong quá trình vận hành, điều tiết hồ chứa.

Nhiều hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh được vận hành điều tiết nước trước dự báo mưa lớn

Hồ Kẻ Gỗ có dung tích thiết kế 345 triệu m3 nước - đây là hồ chứa nước lớn thứ 2 ở tỉnh Hà Tĩnh (sau hồ Ngàn Trươi có dung tích thiết kế 775 triệu m3 nước).

Bên cạnh hồ Kẻ Gỗ, để chủ động ứng phó trước dự báo mưa lớn gây ra, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh sẽ đồng loạt vận hành xả tràn với lưu lượng phù hợp tại các công trình hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh, gồm hồ Bộc Nguyên, Kim Sơn, Thượng Sông Trí...

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị các địa phương vùng hạ du khẩn trương thông báo, đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

DƯƠNG QUANG