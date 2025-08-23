Xã hội

Hà Tĩnh: Sẽ đồng loạt xả tràn nhiều hồ chứa để chủ động ứng phó mưa lớn

SGGPO

Ngày 23-8, thông tin từ Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, đơn vị sẽ đồng loạt vận hành xả tràn 7 hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh để chủ động ứng phó mưa lớn. 

Hồ chứa nước Bộc Nguyên
Hồ chứa nước Bộc Nguyên

Các hồ chứa dự kiến sẽ xả tràn gồm: Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Đá Hàn, Khe Xai, Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi. Việc xả tràn dự kiến bắt đầu từ 9 giờ ngày 24-8, lưu lượng xả từ 5 - 120m3/giây. Thời điểm kết thúc căn cứ vào tình hình thời tiết và mực nước hồ.

Việc chủ động xả tràn 7 hồ chứa nước nhằm chủ động ứng phó trước dự báo mưa lớn do bão số 5 gây ra từ ngày 24 tới hết ngày 27-8 với lượng mưa dự báo từ 150 - 300mm, có nơi trên 600mm.

aqqq.jpg
Một góc hồ chứa nước Bộc Nguyên

Việc chủ động xả tràn các hồ chứa nhằm kiểm soát mực nước, giảm áp lực cho công trình, giảm thiểu rủi ro ngập lụt cho vùng hạ du khi mưa lớn xảy ra, bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân.

Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Mưa lớn bão số 5 áp thấp nhiệt đới Hà Tĩnh xả tràn hồ chứa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn