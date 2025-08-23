Hà Tĩnh: Sẽ đồng loạt xả tràn nhiều hồ chứa để chủ động ứng phó mưa lớn

Ngày 23-8, thông tin từ Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, đơn vị sẽ đồng loạt vận hành xả tràn 7 hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh để chủ động ứng phó mưa lớn.

Hồ chứa nước Bộc Nguyên

Các hồ chứa dự kiến sẽ xả tràn gồm: Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Đá Hàn, Khe Xai, Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi. Việc xả tràn dự kiến bắt đầu từ 9 giờ ngày 24-8, lưu lượng xả từ 5 - 120m3/giây. Thời điểm kết thúc căn cứ vào tình hình thời tiết và mực nước hồ.

Việc chủ động xả tràn 7 hồ chứa nước nhằm chủ động ứng phó trước dự báo mưa lớn do bão số 5 gây ra từ ngày 24 tới hết ngày 27-8 với lượng mưa dự báo từ 150 - 300mm, có nơi trên 600mm.

Một góc hồ chứa nước Bộc Nguyên

Việc chủ động xả tràn các hồ chứa nhằm kiểm soát mực nước, giảm áp lực cho công trình, giảm thiểu rủi ro ngập lụt cho vùng hạ du khi mưa lớn xảy ra, bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân.

DƯƠNG QUANG