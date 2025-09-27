Hà Tĩnh: Nhiều hồ chứa xả tràn ứng phó mưa lớn do bão Bualoi

Hồ Kẻ Gỗ và nhiều công trình hồ chứa khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được chủ động xả tràn để hạ thấp mực nước ứng phó dự báo mưa lớn do bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Một góc hồ Kẻ Gỗ ở tỉnh Hà Tĩnh

Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, từ ngày 28 đến 29-9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh khả năng có mưa lớn diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Theo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, lúc 7 giờ ngày 26-9, mực nước hồ Kẻ Gỗ +27,43/32,5m (dung tích 213,3/345 triệu m3, đạt 61,83% so với thiết kế.

Trước dự báo tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, căn cứ quy trình vận hành, điều tiết nước hồ chứa Kẻ Gỗ đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, để đảm bảo an toàn công trình hồ chứa nước Kẻ Gỗ, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã phát thông báo, từ 8 giờ ngày 27-9, tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng từ 20 - 120m3/giây.

Hồ Kẻ Gỗ xả tràn để hạ thấp mực nước trước dự báo mưa lớn do bão Bualoi gây ra

Cùng với hồ Kẻ Gỗ, để chủ động ứng phó trước dự báo mưa lớn do bão Bualoi gây ra, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh sẽ đồng loạt vận hành xả tràn 4 hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, gồm các hồ Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi, Khe Xai.

Việc xả tràn bắt đầu từ 8 giờ ngày 27-9, lưu lượng từ 3 - 80m3/giây. Thời điểm kết thúc căn cứ vào tình hình thời tiết và mực nước hồ.

Song song với việc chủ động xả tràn các hồ chứa lớn, mực nước tại nhiều hồ chứa có dung tích nhỏ như: Thượng Tuy, Khe Giao, Đá Đen, Mạc Khê, Văn Võ, Mộc Hương, Đá Cát, Khe Lau, Khe Nậy, Đập Mưng... có tràn tự do, hiện nay, đã xấp xỉ ngang bằng cao trình ngưỡng tràn.

Trường hợp có mưa, mực nước các hồ này sẽ tăng lên và chảy qua tràn tự do với lưu lượng dự kiến 1 - 90m3/giây.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị vùng hạ du khẩn trương thông báo, đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Trước diễn biến phức tạp của bão Bualoi, thực hiện công điện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh thực hiện lệnh cấm biển từ 7 giờ 30 phút ngày 27-9, để đảm bảo an toàn cho bà con ngư dân. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã gửi công điện chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão Bualoi trên các phương tiện thông tin đại chúng; duy trì nghiêm các chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, xây dựng kế hoạch chỉ đạo và kiểm tra công tác triển khai phòng chống, ứng phó với bão Bualoi và kế hoạch sử dụng lực lượng, phương tiện phòng, chống bão Bualoi. Thành lập 2 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đi chỉ đạo và kiểm tra công tác triển khai phòng, chống, ứng phó với bão tại địa bàn các đơn vị tuyến biển.

