Nhiều phường xã tiếp tục kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở

* Tại phường Chánh Phú Hòa, kỳ họp thứ nhất khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 có sự tham dự của đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tham dự.
Kỳ họp đã bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, bà Trần Thị Minh Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường; ông Trần Thanh Bình giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường; ông Nguyễn Công Quan được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường.
* Tại phường Lái Thiêu, kỳ họp có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.
Kỳ họp đã bầu các chức danh theo quy định. Đồng chí ông Nguyễn Văn Minh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Phạm Nguyễn Phương Thà giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Hữu Châu giữ chức Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu.
* Tại phường Bến Cát, kỳ họp có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.
Kỳ họp đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng giữ chức Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Võ Chí Tâm giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Trần Thị Thảo giữ chức Chủ tịch UBND phường cùng các chức danh khác theo quy định.
* Cùng ngày, HĐND xã Bàu Bàng tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.
Kỳ họp bầu đồng chí Nguyễn Phú Cường giữ chức Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phạm Văn Thắng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Hữu Luận giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026–2031.
* Tại phường Long Nguyên có 21 đại biểu trúng cử HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.
Kỳ họp thứ I HDND phường đã bầu đồng chí Võ Thành Nhân giữ chức Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Lê Thị Kim Liên giữ chức Chủ tịch UBND phường.