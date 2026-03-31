Nhiều phường xã tiếp tục kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở

Ngày 31-3, HĐND các phường Chánh Phú Hòa, Lái Thiêu, Bến Cát và xã Bàu Bàng (TPHCM) đồng loạt tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo quy định.

* Tại phường Chánh Phú Hòa, kỳ họp thứ nhất khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 có sự tham dự của đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tham dự.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân (bìa phải) tặng hoa chúc mừng tại kỳ họp thứ nhất HĐND phường Chánh Phú Hòa

Kỳ họp đã bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, bà Trần Thị Minh Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường; ông Trần Thanh Bình giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường; ông Nguyễn Công Quan được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường.

Trao chứng nhận cho 22 đại biểu trúng cử HĐND phường Chánh Phú Hòa

Phường Chánh Phú Hòa trao quyết định về công tác cán bộ

* Tại phường Lái Thiêu, kỳ họp có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu Nguyễn Văn Minh trao chứng nhận xác nhận tư cách đại biểu

Kỳ họp đã bầu các chức danh theo quy định. Đồng chí ông Nguyễn Văn Minh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Phạm Nguyễn Phương Thà giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Hữu Châu giữ chức Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu.

29 đại biểu trúng cử HĐND phường Lái Thiêu

* Tại phường Bến Cát, kỳ họp có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Phường Bến Cát xác nhận tư cách của 29 đại biểu HĐND phường

Kỳ họp đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng giữ chức Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Võ Chí Tâm giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Trần Thị Thảo giữ chức Chủ tịch UBND phường cùng các chức danh khác theo quy định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát Nguyễn Thị Mỹ Hằng bỏ phiếu bầu chọn các chức danh chủ chốt

* Cùng ngày, HĐND xã Bàu Bàng tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bàu Bàng trao chứng nhận cho 23 đại biểu trúng cử HĐND xã (chia làm 2 đợt)

Kỳ họp bầu đồng chí Nguyễn Phú Cường giữ chức Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phạm Văn Thắng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Hữu Luận giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026–2031.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra các chức danh lãnh đạo chủ chốt

* Tại phường Long Nguyên có 21 đại biểu trúng cử HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp thứ I HDND phường đã bầu đồng chí Võ Thành Nhân giữ chức Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Lê Thị Kim Liên giữ chức Chủ tịch UBND phường.

HĐND phường Long Nguyên xác nhận tư cách 21 đại biểu trúng cử

TÂM TRANG