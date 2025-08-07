Nhiều tàu du lịch ở vịnh Hạ Long lắp thêm thiết bị liên lạc AIS sau vụ lật tàu Vịnh Xanh 58

Việc sử dụng đồng thời 2 hệ thống thông tin liên lạc VHF trên kênh 16 và AIS đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, đồng thời xử lý thông tin, ứng cứu kịp thời các tình huống bất lợi khi xảy ra.

Ngày 7-8, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết, để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy sau vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) làm 39 người tử vong, cùng với hệ thống liên lạc vô tuyến VHF hiện có, các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đang tiến hành lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc và định vị hàng hải AIS để tăng tính năng an toàn trong khai thác.

Các chủ tàu phấn đấu hoàn thành việc lắp thiết bị AIS xong trước ngày 15-8 và cam kết nếu không lắp đặt xong thì sẽ không đưa tàu vào khai thác. Đến nay, đã có hơn 80% tổng số tàu du lịch trên vịnh Hạ Long lắp đặt xong thiết bị AIS.

Nhiều tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đang lắp đặt thêm hệ thống AIS để tăng tính năng an toàn

Cùng với đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã lập đoàn liên ngành khảo sát thực trạng hoạt động của thiết bị AIS được lắp đặt trên các tàu du lịch và bổ sung các điểm tránh trú dông bão tạm thời trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.

Theo đánh giá của đoàn liên ngành, hiện nay, tín hiệu AIS trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long do Đài thông tin Duyên hải Hòn Gai quản lý, đảm bảo tín hiệu được truyền. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu quản lý đối với đội tàu du lịch của tỉnh Quảng Ninh thì cần lắp đặt thêm các trạm phát sóng trên đảo Titop và núi Bài Thơ.

Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 gây thiệt hại rất nặng nề về người

Việc sử dụng đồng thời 2 hệ thống thông tin liên lạc VHF trên kênh 16 và AIS đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, đồng thời xử lý thông tin, ứng cứu kịp thời các tình huống bất lợi khi xảy ra. Cùng với đó, để tăng cường an toàn đường thủy, tạo niềm tin cho du khách tham quan vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã quyết định bố trí tàu quân y và 2 xuồng cơ động tuần tra 24/24 giờ hàng ngày trên vịnh.

Thiết bị AIS là hệ thống thông tin liên lạc, định vị hàng hải và nhận dạng tự động, cho phép các tàu thuyền trao đổi thông tin nhận dạng, vị trí, hướng, tốc độ và các thông tin liên quan khác với các tàu khác và các trạm trên bờ.

NGUYỄN QUỐC