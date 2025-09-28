TPHCM tiếp nối quan hệ hữu nghị với tỉnh Yamaguchi

Sáng ngày 27-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản , Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đã có buổi làm việc với ông Muraoka Tsugumasa, Thống đốc tỉnh Yamaguchi và chính quyền tỉnh Yamaguchi.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh và Thống đốc Muraoka Tsugumasa tại buổi làm việc

Chào mừng đoàn công tác của TPHCM đến thăm và làm việc với tỉnh Yamaguchi, ông Muraoka Tsugumasa, Thống đốc tỉnh Yamaguchi, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo và người dân thành phố đã dành cho ông sự đón tiếp chân thành trong chuyến thăm và làm việc với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tại TPHCM ngày 5-9-2025.

Ông Muraoka Tsugumasa cũng nhắc lại mối quan hệ giữa hai tỉnh Bình Dương (trước đây) và Yamaguchi trong 10 năm qua thông qua Bản thỏa thuận hợp tác hữu nghị đã đạt nhiều thành tựu đáng tự hào trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Ông mong muốn mối quan hệ này sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh thay mặt Đoàn đại biểu TPHCM, gửi lời cảm ơn chân thành đến Ngài Thống đốc và chính quyền tỉnh Yamaguchi đã dành cho đoàn sự tiếp đón trọng thị, chu đáo, ấm cúng và thân tình.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM trân trọng cảm ơn những nỗ lực của ông Muraoka Tsugumasa trong việc thúc đẩy quan hệ cấp địa phương giữa tỉnh Yamaguchi với Bình Dương trước đây và với TPHCM hiện nay.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh cũng khẳng định, buổi gặp mặt hôm nay không chỉ tiếp nối tình cảm đã có, mà còn mở ra một chương mới trong hợp tác giữa Yamaguchi và TPHCM hiện nay.

Trên cơ sở những kết quả tích cực từ chuyến thăm này, cũng như trên nền tảng hữu nghị giữa tỉnh Bình Dương và Yamaguchi trước đây, TPHCM mong muốn và sẵn sàng tiên phong đóng góp biến những cam kết cấp cao giữa lãnh đạo hai nước Việt Nam - Nhật Bản thành các chương trình hợp tác cụ thể với tỉnh Yamaguchi và các địa phương Nhật Bản nói chung.

Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác cụ thể, TPHCM cũng mong muốn tăng cường sự hiện diện và kết nối của tỉnh Yamaguchi tại các diễn đàn đối ngoại lớn của thành phố và trân trọng mời tỉnh Yamaguchi tham gia các sự kiện quốc tế do TPHCM tổ chức trong thời gian tới như: Diễn đàn Kinh tế TPHCM 2025 (HEF, tháng 11-2025), Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 (JVF11, tháng 3-2026)…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh và Thống đốc Muraoka Tsugumasa chụp hình cùng cán bộ hai địa phương

Tại buổi làm việc, đại diện chính quyền hai địa phương nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển quan hệ theo hướng toàn diện, thực chất và bền vững hơn thông qua một số lĩnh vực ưu tiên như: kết nối thế mạnh chế tạo, cơ khí chính xác, điện tử của Yamaguchi với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao và bán dẫn tại TPHCM; hợp tác nghiên cứu, sản xuất và đào tạo trong lĩnh vực y - dược, phát huy thế mạnh của Đại học Yamaguchi và các bệnh viện, viện nghiên cứu tại TPHCM; tận dụng ngành công nghiệp hóa chất, vật liệu của Yamaguchi và nhu cầu đổi mới công nghệ sản xuất tại TPHCM; triển khai các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập sinh và kỹ sư trẻ; xây dựng trung tâm hợp tác giáo dục, nghiên cứu song phương…

Tin liên quan TPHCM tham khảo mô hình xử lý nước thải, tái sử dụng nước và quản lý tài nguyên nước của Nhật Bản

Q.THU