Những điểm du lịch an toàn hàng đầu thế giới

Báo cáo của Berkshire Hathaway Travel Protection được thực hiện dựa trên việc phân tích kết hợp các câu hỏi khảo sát khách du lịch, cùng nguồn dữ liệu của bên thứ ba để đánh giá các trường hợp khẩn cấp về: thời tiết, các biện pháp y tế, cơ sở hạ tầng giao thông, hiệu quả của các dịch vụ khẩn cấp và khả năng thiên tai. Qua đó, giúp du khách có được chuyến du lịch an toàn và thú vị.

Nhóm 10 thành phố đứng đầu danh sách này gồm: Honolulu (Mỹ), Montreal (Canada), Reykjavik (Iceland), Sydney (Australia), Amsterdam (Hà Lan), Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất), Copenhagen (Đan Mạch), London (Anh), Seoul (Hàn Quốc) và Venice (Italy).

Thành phố Honolulu nhận được điểm cao nhất về mức độ an toàn cho phụ nữ, khách du lịch là cộng đồng LGBTQ+ và du khách người da màu. Theo đánh giá, Honolulu là điểm đến lý tưởng với bãi biển xanh biếc, bãi cát mịn màng, ẩm thực đặc sắc. Ngoài ra, còn có Bảo tàng nghệ thuật Honolulu - nơi trưng bày những bức tranh của các danh họa nổi tiếng Van Gogh, Picasso, Gauguin và Khu văn hóa thổ dân Polynesy.

TP Honolulu. Ảnh: Travelhawaiiwithus

Thành phố Montreal đạt điểm cao nhất về an toàn giao thông. Dựa trên dữ liệu, xét về những quốc gia an toàn nhất thế giới, Australia đứng ở vị trí thứ 10, rớt hạng đáng kể so với vị trí thứ 4 hồi năm ngoái. Mặc dù vậy, Sydney vẫn được coi là điểm đến du lịch an toàn khi vị trí xếp hạng của thành phố này vươn lên hạng 4 trong năm 2024, so với hạng 10 năm 2023. Sydney cũng là thành phố duy nhất của Australia xuất hiện trong danh sách 15 thành phố an toàn nhất thế giới. Theo báo cáo trên, động vật hoang dã là mối nguy hiểm chính cần chú ý ở quốc gia châu Đại Dương này.

Trong khi đó, Seoul của Hàn Quốc đứng đầu danh sách Điểm đến an toàn của gia đình. Honolulu xếp vị trí thứ 2. Nằm trong tốp 10 còn có Tokyo (Nhật Bản), Singapore, Hồng Công (Trung Quốc).

Bảng xếp hạng được công bố trong bối cảnh du lịch toàn cầu có nhiều dấu hiệu khởi sắc, với kỳ vọng doanh thu sẽ đạt 5.800 tỷ USD trong năm 2024, đánh dấu mức tăng 139,6% so với thời kỳ trước đại dịch Covid-19 vào năm 2019.

Theo Liên đoàn các thành phố du lịch thế giới, việc bùng nổ nhu cầu đi lại, vốn bị dồn nén trong giai đoạn đại dịch Covid-19, cùng với tăng cường kết nối hàng không và sự hồi phục mạnh mẽ của các thị trường tại châu Á được xem là những yếu tố sẽ củng cố sự hồi phục hoàn toàn của ngành du lịch thế giới trong năm nay.

Theo Báo cáo Các xu hướng kinh tế du lịch thế giới vừa được công bố, số lượt du khách trên toàn thế giới dự báo sẽ lên đến hơn 13.500 tỷ lượt trong năm 2024, đạt 103,9% so với mức của năm 2019. Theo Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, doanh thu từ du khách quốc tế trên toàn cầu trong năm 2023 ước tính sơ bộ đạt 1.400 tỷ USD, tương đương 93% con số của năm 2019.

Những con số trên cho thấy khả năng phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch, với nhiều dự đoán rằng vào cuối năm 2024, lĩnh vực này sẽ đạt như mức trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, thậm chí sẽ tăng cao hơn.

Xác định du lịch là “đòn bẩy” đối với tăng trưởng kinh tế, các nước đều chú trọng phát triển ngành công nghiệp không khói này. Từ đầu năm 2024 đến nay, có khá nhiều sáng kiến được đưa ra ở tầm khu vực và quốc gia nhằm thu hút tối đa du khách trong và ngoài nước.

PHƯƠNG NAM