Những "điểm sáng" mang niềm vui đến người dân

Nhiều công trình dân sinh, chỉnh trang đô thị đồng loạt khởi công, khánh thành đang trở thành những “điểm sáng” góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị theo hướng xanh, sạch, đẹp, nâng chất lượng sống cho người dân nhiều xã, phường ở TPHCM.

Diện mạo mới ở khu phố

Những ngày này, nhịp sống của người dân ở một số khu dân cư trên địa bàn phường Tam Bình rộn ràng hơn hẳn. Một phần do địa phương mới khánh thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình cải tạo, nâng cấp đường, hẻm dân sinh. Những con đường, tuyến hẻm vừa được sửa chữa, nâng cấp khang trang, sạch sẽ không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn mang đến niềm vui rõ rệt trên gương mặt người dân.

Ông Trần Thanh Lâm, hộ dân sinh sống trên đường số 11, phường Tam Bình, phấn khởi: “Chúng tôi cảm nhận rõ sự chăm chút của địa phương khi quan tâm tu sửa các tuyến đường dân sinh”. Ngoài tuyến đường số 11 tổng mức đầu tư 850 triệu đồng do người dân cùng đóng góp, phường cũng đưa vào sử dụng công viên thể dục thể thao khu phố 3 được đầu tư 186 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Cùng với đó là dự án xây dựng đường số 12 và cầu Bà Cả có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, góp phần giải quyết tình trạng ngập nước, cải thiện kết nối giao thông khu vực.

Đường số 11, phường Tam Bình được nâng cấp khang trang, sạch sẽ (ẢNH: THU HƯỜNG)

Hòa chung niềm phấn khởi, nhiều phường, xã ở TPHCM đã khánh thành, khởi công các công trình cải tạo, nâng cấp hẻm, đường dân sinh, đặc biệt là những công trình có sự đóng góp kinh phí, hiến đất của người dân. Bà Phạm Thị Mười (khu phố 10, phường An Phú Đông) bày tỏ niềm vui khi phường vừa khánh thành nhiều công trình dân sinh, chỉnh trang đô thị có ý nghĩa thiết thực với đời sống người dân.

Theo bà Mười, đây là những công trình thiết thực, vừa giải quyết hiệu quả việc thoát nước, chống ngập, bảo đảm an toàn giao thông, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn, vừa tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp cho khu dân cư. “Chúng tôi cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực từng ngày, ai nấy đều phấn khởi và đồng lòng ủng hộ chính quyền”, bà Phạm Thị Mười bày tỏ.

Khu vực phường An Phú Đông vốn có hệ thống kênh rạch chằng chịt, nhờ sự đầu tư của địa phương, diện mạo khu dân cư đã đổi thay rõ nét. Các con kênh hiện đã được nạo vét sạch trong, hai bên đường được trồng thêm cây xanh, hoa kiểng, tạo cảnh quan thông thoáng.

Ông Nguyễn Chí Thiện, quyền Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán 2026, phường tiếp tục đưa vào sử dụng nhiều công trình dân sinh, đồng thời khởi công thêm một số dự án mới với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt, địa phương nhận được sự đồng thuận, ủng hộ từ người dân khi nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

Ấm áp những công trình nghĩa tình

Niềm vui của người dân còn đến từ những công trình an sinh xã hội, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế. Đó là câu chuyện của ông Trần Văn Em, người cao tuổi sống neo đơn 25 năm qua trong căn nhà nhỏ chưa đầy 30m2 tại một con hẻm nhỏ trên đường Thống Nhất, phường An Hội Đông.

Ở tuổi xế chiều, lần tai biến đã lấy đi sức lao động, cuộc sống của ông Em vốn chật vật càng thêm ngặt nghèo khi không còn nguồn thu nhập. Suốt hơn 25 năm qua, căn nhà cấp 4 ấy là nơi ở duy nhất, nay đã rệu rã, hư hỏng và không còn đủ an toàn. Ông ước mơ về một mái ấm không còn dột nát, vững chãi để an yên tuổi già.

Thấu hiểu hoàn cảnh của ông, cùng sự sẻ chia của cộng đồng, sự chung tay của chính quyền địa phương, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo phường An Hội Đông, căn nhà cũ kỹ đã được thay bằng một diện mạo mới chắc chắn và khang trang hơn.

Trong ngày bàn giao nhà, không gian như đong đầy hơi ấm bởi những lời thăm hỏi ân tình, những cái nắm tay động viên của đại diện chính quyền địa phương và bà con khu phố, ông Em bày tỏ niềm vui mừng, xúc động. Đó không chỉ là món quà về vật chất, mà còn là tình thương, là hơi ấm của sự đoàn kết, giúp đỡ của địa phương, của cộng đồng giúp những người yếu thế ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Trong những ngày đầu năm 2026, các chiến sĩ Xuân tình nguyện của phường Bình Thạnh đã cùng Đoàn trường Đại học quốc tế Hồng Bàng đến từng nhà, thăm hỏi các gia đình chính sách trên địa bàn. Những món quà tết được trao đi cùng lời thăm hỏi ân cần thay cho lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ. Những buổi trò chuyện, lắng nghe chia sẻ từ các thế hệ đi trước không chỉ khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác “đền ơn đáp nghĩa” mà còn làm bền chặt hơn sợi dây gắn kết giữa các thế hệ.

Cùng với diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, phường Cát Lái đã ra mắt mô hình “Khu nhà trọ văn minh, tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và chuyển đổi số”. Điều này góp thêm niềm vui vào đời sống ở khu dân cư... Những tuyến đường được nâng cấp, những mái nhà tình thương được trao tặng và hoạt động chăm sóc, duy trì an toàn, an ninh trật tự ở mỗi khu dân cư là những "điểm sáng" nhân văn, góp phần xây dựng một TPHCM ngày càng hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

NHÓM PV