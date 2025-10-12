Xã hội

Phường Tân Khánh (TPHCM): Khánh thành, khởi công 4 công trình phục vụ dân sinh

SGGPO

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tân Khánh (TPHCM) đã khánh thành, khởi công 4 công trình phục vụ dân sinh, với tổng kinh phí đầu tư hơn 18 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Khánh (TPHCM) cho biết, phường tổ chức khánh thành, khởi công 4 công trình để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Khánh nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

DUONG ÁP HÓA NHỰT.jpg
Người dân ở khu phố Hóa Nhựt vui mừng vì địa phương khánh thành con đường đẹp

Đó là việc khởi công xây dựng Hoa viên ở khu phố An Thành có diện tích hơn 1.553m2 nhằm tạo cảnh quan, sân chơi phục vụ người dân. Tổng vốn đầu tư của công trình hơn 3,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, công trình nâng cấp hệ thống thoát nước, bê tông nhựa nóng tuyến đường đất ở khu phố Hóa Nhựt, có tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ đồng, đã được khánh thành, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Phường cũng khởi công xây dựng hệ thống thoát nước ở khu phố Phước Hải; khánh thành công trình sửa chữa bê tông nhựa nóng tuyến đường ĐX 07 tại khu phố Phước An với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng.

KHOI CONG HOA VIEN.jpg Khởi công xây dựng Hoa viên ở khu phố An Thành nhằm tạo cảnh quan, xây dựng sân chơi phục vụ người dân
VĂN CHÂU

