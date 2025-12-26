Phường Tam Bình (TPHCM): Đưa vào sử dụng nhiều công trình nâng cấp, cải tạo đường dân sinh

Sức sống cơ sở

Các công trình được khánh thành dịp này gồm: sửa chữa, cải tạo đường số 10; đường số 11; đường số 12 và cầu Bà Cả; nâng cấp đường Lô A, A1, A2 và khu công viên thể dục thể thao phục vụ công cộng tại khu phố 3.

Ngày 26-12, phường Tam Bình khánh thành nhiều công trình hạ tầng giao thông và công trình công cộng trên địa bàn, nhằm chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

26-12. 3.jpg
Lãnh đạo phường Tam Bình khảo sát các tuyến đường vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng. Ảnh: HẢI PHẠM

Trong số các công trình được khánh thành, công trình sửa chữa, cải tạo đường số 11 có tổng mức đầu tư 850 triệu đồng, toàn bộ kinh phí do người dân tự nguyện đóng góp; khu công viên thể dục thể thao khu phố 3 được đầu tư 186 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

26-12. 2.jpg
Khu công viên thể dục thể thao khu phố 3 được xây dựng từ nguồn xã hội hoá. Ảnh: HẢI PHẠM

Cùng với đó, Dự án xây dựng đường số 12 và cầu Bà Cả có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, góp phần giải quyết tình trạng ngập nước, cải thiện kết nối giao thông khu vực.

26-12. 1.jpg
Đường được trải bê tông sạch đẹp, thuận lợi cho người dân đi lại. Ảnh: HẢI PHẠM

Ông Trần Thanh Lâm (ngụ phường Tam Bình) bày tỏ phấn khởi khi phường tu sửa, nâng cấp nhiều tuyến đường để thuận lợi cho người dân đi lại. “Chúng tôi cảm nhận rõ sự chăm chút của địa phương khi quan tâm tu sửa các tuyến đường dân sinh. Hy vọng sắp tới phường sẽ có thêm nhiều công viên, nhiều tuyến đường khang trang để cuộc sống của người dân được nâng lên”.

Chủ tịch UBND phường Tam Bình Nguyễn Minh Điền cho biết, phường sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất đầu tư nâng cấp các tuyến đường, công trình công cộng còn xuống cấp, hướng tới xây dựng phường Tam Bình ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

THU HƯỜNG

