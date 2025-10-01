Phường Phú Mỹ (TPHCM): Tăng tốc đầu tư công, ưu tiên công trình dân sinh

Ngày 1-10, Đảng bộ phường Phú Mỹ (TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.

Trong 9 tháng qua, kinh tế phường Phú Mỹ duy trì đà phát triển ổn định. Toàn phường có 1.868 doanh nghiệp và 1.821 hộ kinh doanh cá thể hoạt động hiệu quả. Thu ngân sách phường đạt gần 167 tỷ đồng, vượt 132% kế hoạch năm. Các dự án đầu tư công được rà soát, ưu tiên công trình phục vụ dân sinh.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục, y tế, chính sách xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh "điểm nóng".

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường, ghi nhận nỗ lực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân trong việc hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Đồng chí Bùi Chí Thành (bên phải), Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ dự và chủ trì hội nghị

Đồng chí cũng yêu cầu, trong những tháng cuối năm, phường cần ưu tiên tháo gỡ vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường cải cách hành chính, giữ vững an sinh xã hội, trật tự an toàn, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, siết chặt kỷ cương hành chính, phát huy trách nhiệm người đứng đầu để hoàn thành toàn diện chỉ tiêu năm 2025, tạo nền tảng cho giai đoạn tới.

TRÚC GIANG