Niềm tin cho các nhà đầu tư

Ngày 8-10, tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật và sẽ được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Quyết định nâng hạng dự kiến có hiệu lực từ ngày 21-9-2026, sau đợt rà soát giữa kỳ vào tháng 3-2026.

Lịch trình này được đề ra để đánh giá sự tiến triển trong việc mở rộng vai trò của công ty chứng khoán toàn cầu - một yếu tố quan trọng trong việc mô phỏng chỉ số và đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng đầu tư quốc tế.

Việc được xếp vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội rất lớn cho TTCK Việt Nam thu hút vốn ngoại. Theo dự báo của các tổ chức trong nước và quốc tế, ước tính có khoảng 3-10 tỷ USD dòng vốn ngoại mới chảy vào TTCK Việt Nam. Trước đó, trong các tháng 8, 9, nhà đầu tư ngoại đã bán ròng khoảng 2,6 tỷ USD cổ phiếu tại TTCK Việt Nam.

Vì vậy, việc nâng hạng được kỳ vọng có thể đảo chiều xu hướng này. FTSE Russell xác nhận việc nâng hạng là minh chứng rằng các cải cách thể chế, hạ tầng, và chính sách mở cửa của Việt Nam được quốc tế ghi nhận. Điều này gửi thông điệp mạnh mẽ rằng, Việt Nam đang tiến từng bước để hội nhập sâu hơn vào hệ thống tài chính quốc tế.

Đối với các nhà quản lý quỹ lớn, việc nâng hạng TTCK là một “bảo chứng tin cậy” giúp họ dễ hơn trong việc đưa vốn dài hạn vào Việt Nam, giảm rào cản tâm lý rủi ro pháp lý.

“Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp chỉ là bước khởi đầu cho hành trình dài hạn của thị trường vốn Việt Nam”, báo cáo của Dragon Capital đưa ra nhận xét ngày 8-10.

Nâng hạng không phải là “hành trình hoàn tất”. Nếu cải cách không được đẩy nhanh hoặc gặp ách tắc, việc nâng hạng có thể bị trì hoãn, từ đó sẽ ảnh hưởng đến uy tín quốc tế của Việt Nam.

Xét tổng thể, việc nâng hạng TTCK sẽ tác động tích cực lên nền kinh tế và doanh nghiệp. Thị trường vốn phát triển mạnh giúp doanh nghiệp huy động vốn chủ động từ cổ phiếu, trái phiếu, công cụ tài chính, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng; hỗ trợ đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, từ đó góp phần vào tăng trưởng bền vững hơn.

Nâng hạng không chỉ là thắng lợi cho ngành chứng khoán, mà còn là thắng lợi chiến lược quốc gia. Đó là nâng cao hình ảnh, tăng khả năng huy động vốn từ quốc tế trên nhiều kênh, không chỉ với cổ phiếu mà cả trái phiếu quốc tế, tín dụng xanh, quỹ đầu tư chiến lược. Nhưng, thành công dài hạn đòi hỏi sự đồng bộ: ổn định vĩ mô (lạm phát, tỷ giá, nợ công), thể chế pháp lý bảo vệ nhà đầu tư, minh bạch thông tin, giám sát giao dịch nội gián và rủi ro hệ thống…

Việc Việt Nam đáp ứng toàn bộ các tiêu chí để được xếp hạng thị trường mới nổi thứ cấp là bước ngoặt lịch sử cho TTCK Việt Nam, không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn về niềm tin quốc tế. Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm thách thức. Nếu cải cách không kịp, nếu quản trị dòng vốn ngoại không mạnh, thì kinh tế Việt Nam có thể đối diện với những biến động.

Có một thực tế mà các thị trường mới nổi thường trải qua là dòng vốn dễ “nóng vào - lạnh ra”. Khi môi trường quốc tế biến động (ví dụ: thay đổi lãi suất ở Mỹ, căng thẳng địa chính trị, khủng hoảng tài chính), dòng vốn ngoại có thể rút mạnh, gây áp lực lên thanh khoản thị trường, tỷ giá, và tâm lý nhà đầu tư. Vì vậy, bên cạnh mở cửa, Việt Nam cần xây dựng cơ chế quản trị rủi ro vốn ngoại, tăng dự trữ ngoại hối, kiểm soát đòn bẩy tài chính và ký quỹ trong giao dịch, để giảm thiểu những rủi ro này.

Giai đoạn từ nay đến 21-9-2026 cùng đợt rà soát giữa kỳ tháng 3-2026 là khoảng thời gian “thử lửa”. Nếu hoàn thành tốt, TTCK Việt Nam không chỉ nâng hạng mà còn tạo được niềm tin lớn trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.

HÀ MY