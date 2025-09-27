Nỗ lực chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em

Ngày 27-9, tại Lào Cai, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) tổ chức lễ phát động Tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2025 với chủ đề "Chăm sóc sau sinh toàn diện - Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé" diễn ra từ ngày 1 đến 7-10 trên toàn quốc.

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nêu rõ, giảm tử vong mẹ, giảm tử vong trẻ em, giảm suy dinh dưỡng trẻ em là những mục tiêu phản ánh sự phát triển y học, cũng như sự quan tâm, đầu tư của nhà nước đối với lĩnh vực y tế.

"Trong tuần lễ này, các địa phương sẽ huy động mọi nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia, ủng hộ của toàn xã hội, đặc biệt là chính quyền các cấp đối với công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Đây cũng là dịp để toàn ngành Y tế tiếp tục chủ động và tích cực triển khai Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với mục tiêu hướng tới không một bà mẹ, trẻ em nào ở Việt Nam bị bỏ lại phía sau", Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu tại lễ phát động

Theo Bộ Y tế, dù công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em ở Việt Nam đã đạt những thành tựu lớn nhưng vẫn còn sự chênh lệch đáng kể về tử vong mẹ, tử vong trẻ em giữa các vùng kinh tế - xã hội và giữa các nhóm dân tộc. Trong đó, tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong trẻ em dưới 1 tuổi ở miền núi, vùng sâu, vùng xa cao gấp 2 - 3 lần so với vùng thành thị và đồng bằng.

Đặc biệt, tử vong mẹ ở phụ nữ dân tộc H'Mông cao gấp hơn 7 lần so với dân tộc Kinh, Tày (203/100.000 so với 28,5/100.000 trẻ đẻ sống). Bên cạnh đó, tỷ lệ bà mẹ được chăm sóc trong tuần đầu sau sinh mới đạt khoảng 76% và tỷ lệ này còn thấp hơn rất nhiều ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cán bộ y tế cơ sở ở Lào Cai tuyên truyền về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc ít người

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên chủ yếu xuất phát từ việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh còn hạn chế, đặc biệt tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; chất lượng dịch vụ chưa đồng đều; phong tục, tập quán lạc hậu trong chăm sóc, nuôi dưỡng bà mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ em vẫn còn tồn tại; tình trạng phụ nữ có thai không đi khám, không quản lý thai, sinh con tại nhà vẫn khá phổ biến ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

MINH KHANG