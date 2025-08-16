Mổ đẻ thành công ca sinh 3 bé trai hiếm gặp

Sản phụ M.T.T. (32 tuổi, trú xã Tuyên Phú, Quảng Trị) nhập viện khi thai 34 tuần, có dấu hiệu đau bụng. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện đây là ca đa thai nguy cơ cao, có dây rốn thắt nút. Ngay sau hội chẩn, ê kíp do BSCKI Hoàng Văn Toan, Trưởng khoa Sản, chỉ đạo đã tiến hành mổ khẩn cấp.

Ca sinh 3 bé trai thành công

Ba bé trai lần lượt chào đời với cân nặng 2,1kg – 2,1kg – 2kg, sức khỏe ổn định, không cần hỗ trợ thở oxy. Hiện cả mẹ và các bé đều an toàn.

Đại diện bệnh viện cho biết, đa thai luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sản khoa, do đó thai phụ cần khám thai định kỳ, theo dõi tại cơ sở y tế uy tín để kịp thời xử trí khi có biến chứng. Đây là một trong những ca sinh 3 hiếm gặp tại khu vực, mang lại niềm vui lớn cho gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

MINH PHONG