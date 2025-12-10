Người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Bước đột phá quan trọng là người dân được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo lộ trình và khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Các đại biểu dự phiên họp sáng 10-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 10-12, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng bệnh, có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2026.

Đáng chú ý, về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, luật đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Cụ thể là quy định người dân được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo lộ trình và khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, đây là bước đột phá quan trọng.

Theo đó, người dân được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, ít nhất mỗi năm một lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên; người sử dụng lao động chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ cho người động theo quy định pháp luật về lao động, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; ngân sách nhà nước, Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Luật cũng quy định về phòng, chống bệnh không lây nhiễm, phòng, chống rối loạn tâm thần và vấn đề dinh dưỡng trong phòng bệnh, đảm bảo quản lý nguy cơ sàng lọc, phát hiện sớm bệnh và các biện pháp dự phòng điều trị kịp thời phù hợp, trong đó có quy định liên quan ưu tiên đến các đối tượng yếu thế và các vùng khó khăn.

Theo quy định tại luật, Quỹ Phòng bệnh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Bộ Y tế, hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, có nhiệm vụ tập trung cho các hoạt động: phòng, chống tác hại của thuốc lá; khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí; phòng, chống bệnh không lây nhiễm; phòng, chống rối loạn tâm thần...

Luật cũng quy định có chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội đối với nhân viên y tế trực tiếp làm chuyên môn tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng.

Luật nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng bệnh, trong đó có việc sử dụng các biện pháp phòng bệnh không có cơ sở khoa học, trái với chuẩn mực đạo đức, văn hóa; tổ chức tiêm chủng, tổ chức xét nghiệm tại cơ sở, địa điểm không đủ điều kiện...

Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bao gồm: cố ý phát tán, làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; tiếp cận trái phép; sử dụng không đúng mục đích hoặc thay đổi mục đích sử dụng tác nhân gây bệnh truyền nhiễm khi chưa được người có thẩm quyền cho phép; che giấu, cố ý không khai báo các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật; có hành vi gian dối, giả mắc rối loạn tâm thần để trục lợi, trốn tránh các nghĩa vụ pháp luật...

Theo luật, Ngày Sức khỏe toàn dân Việt Nam là ngày 7-4 hàng năm.

