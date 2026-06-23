Nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn lên 40%

Ngân hàng Nhà nước vừa nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn từ mức 30% hiện nay lên 40%, áp dụng từ ngày 1-7-2026.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 25/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, từ ngày 1-7-2026, thời điểm Thông tư 25/2026 có hiệu lực, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn tăng từ 30% lên 40%.

Trước đó, tỷ lệ này đã được điều chỉnh giảm dần theo lộ trình, từ 40% xuống 37%, tiếp tục hạ về 34% và chính thức áp dụng mức 30% kể từ ngày 1-10-2023. Với điều chỉnh mới, Ngân hàng Nhà nước đưa tỷ lệ này trở lại mức 40%, tương đương ngưỡng áp dụng giai đoạn 2020-2021.

Bên cạnh việc nâng trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn, Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh một số quy định liên quan đến tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR).

Theo đó, thông tư sửa đổi quy định về tổng tiền gửi dùng để tính LDR theo hướng tiếp tục loại trừ tiền ký quỹ, tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng và tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước. Đồng thời, chỉ loại trừ 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước, hoặc một tỷ lệ khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Thông tư 25/2026 được ban hành nhằm thực hiện chủ trương phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 2-4-2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

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NHUNG NGUYỄN