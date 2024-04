Nữ cán bộ công an tham gia "tiệc" bay lắc

Quá trình xác minh các đối tượng bay lắc trong “tiệc” ma túy, Công an TP Hải Phòng xác định có cả cán bộ của đơn vị, người này sau đó bị kỷ luật.

Chiều 7-4, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an TP Hải Phòng) xác nhận B.T.N.B. (sinh năm 1988, trú tại phường Minh Khai, quận Hồng Bàng), người vừa bị Công an TP Hải Phòng tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, là cán bộ của đơn vị.

Hiện trường vụ bay lắc

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 4-4, tại nhà của ông T.V.T. (sinh năm 1978, ở 1 khu đô thị cao cấp thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) triệt xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 12 đối tượng gồm 7 nam và 5 nữ. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 9/12 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ 0,13g ketamin và một số tang vật có liên quan.

Quá trình làm rõ, PC04 tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm N.T.T.H. (sinh năm 1986, trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng); B.T.N.B. (sinh năm 1988, trú tại phường Minh Khai, quận Hồng Bàng), và V.H.C. (sinh năm 1982, trú tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo nguồn tin, ngoài nữ cán bộ B., cơ quan công an còn làm rõ V.A. là nữ cán bộ Đội Hình sự, kinh tế, ma túy, Công an quận Dương Kinh (TP Hải Phòng) cũng dương tính với ma túy. Công an TP Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng.

ĐỖ TRUNG