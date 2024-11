Nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đất đai ở huyện Hóc Môn

Ngày 6-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01), Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Minh Kiểm (sinh năm 1979, ngụ huyện Hóc Môn), Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV đo đạc bản đồ Đại An (Công ty Đại An), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.