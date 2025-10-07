Nuôi heo chung cư để ổn định nguồn cung thịt

Mô hình chăn nuôi này đang thử nghiệm tại tỉnh Tây Ninh, là giải pháp công nghệ cao nhằm giảm giá thành và ổn định nguồn cung thịt.

Sáng 7-10, tại Hà Nội, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN-MT) cùng Sở NN-MT TP Hà Nội tổ chức Diễn đàn tìm kiếm giải pháp giảm giá thành chăn nuôi, ổn định nguồn cung sản phẩm thịt trong nước và xuất khẩu.

Quang cảnh diễn đàn sáng 7-10 tại Hà Nội

Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp đã phân tích những nguyên nhân khiến giá thành chăn nuôi ở Việt Nam luôn cao hơn các nước trong khu vực, đặc biệt là chi phí thức ăn hiện chiếm tới 70% tổng giá thành.

Các chuyên gia cho rằng, nếu người chăn nuôi ồ ạt tái đàn mà không kiểm soát tốt chi phí, nguy cơ thua lỗ rất lớn. Giảm giá thành sản xuất và tái đàn hợp lý là nhiệm vụ kép của toàn ngành, vừa bảo đảm nguồn cung thịt trong nước cho thời gian tới, vừa tăng sức cạnh tranh khi xuất khẩu.

Ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, để đạt được mục tiêu này, cần ứng dụng mạnh công nghệ cao, đổi mới mô hình sản xuất và quản trị. Tây Ninh là địa phương đầu tiên thí điểm mô hình “chung cư nuôi heo” (hình thức chăn nuôi công nghệ cao trong nhà cao tầng do Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam liên doanh cùng Tập đoàn Muyuan - Trung Quốc triển khai).

Chung cư nuôi heo ở Trung Quốc. Ảnh: NYT

Mô hình này được kỳ vọng tạo bước đột phá về an toàn sinh học và kiểm soát chi phí, dự kiến đến năm 2026 có thể sản xuất hàng chục triệu con heo mỗi năm.

Nuôi heo trên nhà cao tầng tại Trung Quốc. Ảnh: New York Times

Theo ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, chăn nuôi cao tầng không bị ràng buộc bởi quy định pháp lý hiện hành và hoàn toàn có thể triển khai trong khuôn khổ pháp luật.

Ưu điểm lớn nhất của mô hình là giám sát tập trung, ứng dụng công nghệ để giảm dịch bệnh, kiểm soát môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu rất cao, đòi hỏi doanh nghiệp phải có năng lực tài chính và quản trị tương xứng.

Các diễn giả và đại diện cơ quan chức năng tham gia diễn đàn

Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, bên cạnh mô hình chăn nuôi cao tầng, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ gene, xây dựng ngân hàng giống vật nuôi quốc gia và phát triển chuỗi sản xuất khép kín, hướng tới mục tiêu giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động nguồn cung thực phẩm.

